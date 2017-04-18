18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu

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Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumunda yüzde 90,51 katılım ile Türkiye birincisi oldu. Referandum'a katılımın en az olduğu il ise Ağrı oldu.
Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu
Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu

Bilecik İl Seçim Kurulundan verilere göre; il genelinde bulunan 151 bin 865 seçmende 137 bin 448 seçmen sandığa gitti. Türkiye genelinde sandığa gitme oranı yüzde 85,46 olurken, bu oran Bilecik’te yüzde 90,51 olarak değerlendirildi.

Bilecik’te sandığa giden 137 bin 448 seçmenden 2 bin 627’sinin oyu geçersiz sayıldı. Bilecik’te 65 bin 867 seçmen ‘evet’ yönünde oy kullanırken, 68 bin 957 seçmen ise; ‘hayır’ dedi.

EN AZ KATILIM AĞRI'DA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği için Referandum seçiminde resmi olmayan verilere göre Ağrı, katılımın en az gerçekleştiği il oldu.Türkiye genelinde yapılan ve katılımın yüzde 85.10 civarında olduğu referandumda Ağrı yüzde 71.07 oranı ile sandığa giderek oy kullandı. Nüfusun yüzde 29'unun sandık başına gitmediği ilde vatandaşlar sebebin dışarıda yaşayan ve çalışan çok sayıda Ağrılı olmasına ve kararsızlarına sayısına bağladılar.

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