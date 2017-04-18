18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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HÜDA PAR'dan referandum açıklaması

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Referandumda 'evet'e destek veren HÜDA PAR'dan sonuçlara ilişkin ilk açıklama geldi.
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması HÜDA PAR'dan referandum açıklaması HÜDA PAR'dan referandum açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, halk oylamasına ilişkin, "Ülke için tarihi bir dönüm noktası olan bu referandumda partimiz tarihsel bir duruş sergilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.
 
Yapıcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan halk oylamasında "Evet" oyu kullandıklarını belirtti.
 
Parti olarak siyasetteki yegane ölçülerinin İslam olduğunu ve bu ölçü gereği halk oylamasında "evet" tercih kullandıklarını aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:
 
"Partimizin 'evet' kararının referandum sonucunu ne oranda etkilediğini ve alınan bu sonuçta partimizin rolünü elbette ki halkımız takdir edecektir. Ülke için tarihi bir dönüm noktası olan bu referandumda partimiz tarihsel bir duruş sergilemiştir. Bu duruşumuz halkımızın maslahatına olacak şekilde sonuçlanmıştır ve bizim için önemli olan budur."
 
Yapıcıoğlu, parti disiplinine uyarak sandıklara giden ve kararları doğrultusunda oy veren teşkilat üyelerine teşekkür ederek, halk oylaması sonucunun millete ve memlekete hayırlar getirmesini diledi.
 

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