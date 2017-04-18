18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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AK Parti grubunda 'Erdoğan' coşkusu

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Referandum sonrası ilk grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın Erdoğan'ın AK Parti'ye döneceğini açıklaması salonda büyük coşku ile karşılandı.
AK Parti grubunda 'Erdoğan' coşkusu
AK Parti grubunda 'Erdoğan' coşkusu AK Parti grubunda 'Erdoğan' coşkusu AK Parti grubunda 'Erdoğan' coşkusu

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." dedi.

Başbakan'ın sözleri salonda büyük bir coşku ile karşılandı. 

İşte o konuşmadan satır başları

"Katılım oranı rekor düzeyde olmuştur. Anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından dolayı mutluyum. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece 'evet' veren vatandaşlarımız değildir. 'hayır' veren vatandaşlarımız da kazanmıştır.

YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM

Bu sonuçta en çok evet veren Bayburt da en çok hayır veren Tunceli de kazançlı çıkmıştır. Artık kendimizi yenileme zamanıdır. Mevlana'nın da dediği gibi "düne ait ne kadar söz varsa dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım

Millet iradesi sandığa yansımış bu iş bitmiştir. Ana muhalefet başta olmak üzere buna herkesin saygı duyması lazım. Oy oranlarından yola çıkarak söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Bu oylamanın demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gurbetteki memleket sevdalısı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah milletimize zeval vermesin, yolumuzu açık etsin.

HALKOYLAMASI ÇALIŞMALARINDA İŞLERİMİZİ AKSATMADIK

Daima millet, kampanyamız evet diyerek kampanyayı başlattık. İlk mitingimizi 15 Temmuz'da destan yazan Kahramankazanlı kardeşlerimizle başlattık. 2 aylık sürede 54 il ziyareti gerçekleşti. Ayrıca 2 yurtdışı ziyaretimizde de vatandaşlarımızla beraber olduk. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizin ilçeleriyle buluştuk, mitingler yaptık. Toplamda yaptığımız miting sayısı 71 oldu. Ülkemizin her köşesine giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık. Bir yandan halkoylaması için çalışırken diğer yandan da millet ve memleket işlerini aksatmadık. Toplu açılışlarımızı gerçekleştik. Yurtdışından gelen resmi misafirlerimizi ağırladık.

ABESLE İŞTİGALDİR

Halkoylamasında partimiz öncülük görevini yerine getirdi. Bu tarihi yolculukla bizimle birlikte aynı amaç uğrunda çalışan partiler de oldu. Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve MHP kadrolarına, BBP Genel Başkanı, HÜDAPAR Genel Başkanı'na verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Biz bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve Meclis görüşmelerinde güzel bir ortak çalışmayı da ortak duruşu da yerine getirdik. Bu halkoylamasının milletin kararına giderken de aynı hedef uğrunda birlikte çalıştık. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi bu bir parti seçimi değildir. Bu milletin geleceğinin seçimidir.

KURUCU GENEL BAŞKANIMIZI PARTİMİZE DAVET EDECEĞİZ

Önce yürürlüğe girecek hususlardan birisi Hakimler Savcılar Kurulu'dur. Askeri yargı tamamen sona erdirilecek, yargıda birlik sağlanmış olacak. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı bir kez daha teyid edilmiş olacak. Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız.
(Binali Yıldırım'ın açıklaması salonda alkış ve sloganlarla karşılandı)

BİR TEK VATANDAŞIMIZIN BİLE KALBİNİN KIRILMASINA RAZI OLMAYIZ

Yeni dönemde milletimize söz verdiğimiz gereken adımları atacağız. Yapısal reformlara kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek, Türkiye'yi geleceğe taşımak hepimizin birinci derecede önceliğidir. Türkiye'yi insan hak ve özgürlüklerine sadakatla bağlı, insan onurunu korumaya esas alan en ileri demokrasiler seviyesine taşıyacağız. Buradan yaptığımız ilk grup toplantısından ilan ediyorum; istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukunu korumak, savunmak siyasetimizin esası olmaya devam edecektir. Bütün vatandaşlarımız, canlıların korunması en büyük meselemiz ve önceliğimiz oldu. Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Allah izniyle kibir ve gurur nefislerimizi rehin almayacağız. Kapalı kapılar ardında değil hep milletimizin huzurunda olacağız."

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