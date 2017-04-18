İşte Trump Erdoğan görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanlığı kaynakları dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı.

Referandum dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde önemli konular görüşüldü.

REFERANDUM TEBRİĞİ

Trump, Cumhurbaşkanımızı 16 Nisan referandumuyla ilgili tebrik etmek için aradığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın iyi bir kampanya yürüttüğünü, birçok ile gittiğini hatırlattı. Kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini ifade etti.

PKK İLE MÜCADELE

Trump PKK ile mücadelede, "Dostluğumuzu önemsiyorum. Yapacağımız önemli işler var. PKK ile mücadelede işbirliği içerisinde olacağız" dedi.

''REJİMİN SALDIRILARINA DAHA FAZLA SESSİZ KALAMAYIZ''

Trump, ayrıca Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür ederek, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi.