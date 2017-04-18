18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:40Güneş 06:14Öğle 13:11İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 22°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 91.802 1.27
  • Altın: 152,287 -0.38
  • Dolar: 3,6829 0.37
  • Euro: 3,9379 0.74

“AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı

»
Milli Görüşçü yazar Ahmet Yavuz referandum sonucunu “AK Parti’den AKP’ye sarı kart” diye yorumladı: “16 Nisan’da AK Parti, AKP’ye bir uyarı çekti! ‘Kendine gel’ dedi”. Peki “AK Parti”liler kim, “AKP”liler kim?
“AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı
“AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı “AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı “AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı

Referandumda EVET’in anket ve beklentilerden yaklaşık 10 puan düşük çıkması, AK Parti’de özeleştiri tartışması başlattı. Milli Görüşçü bir yazar düşüşü “AK Parti’den AKP’ye sarı kart” diye yorumladı.

Milli Gazete’den Ahmet Yavuz, iktidar partisini “AK Partili olanlar” ve “AKP’liler” diye ikiye ayırarak, çarpıcı tanımlamalar yaptı.

“16 Nisan’da AK Parti, AKP’ye bir uyarı çekti! ‘Kendine gel’ dedi!” diyen Ahmet Yavuz, “AKP” ile kimleri kastettiğini şöyle ifade etti:

“Daha önce ANAP’çı, solcu, laik, liberal, bir dönem ülkücü... Ama her dönemde iktidara yakın!

 “Tayyip’in Partisi’ni” “Ülkeye hizmet için değil, kendi çıkarları için sevenler!”

Semirdikçe semirip, şımardıkça şımaranlar! Hukka’cılar! Cukkacılar!

Bir dönemler, “Parti küfürdür. Erbakan sistemin adamı” diye Milli Görüş’e kan kusturan bazı “İrancı radikal takım!” Bir dönem Gülenci, siyasi ayak! 

Avrupacı, Amerikancı, İsrail muhibbi, lobilerin, locaların müdavimi takım!

Hülasa… İhaleci, gökdelen âşığı, taklacı, kibir abidesi, dejenerasyon kuşağı…

Ancak dillerinden “İstikrar, hizmet, inanç, millet, devlet, FETÖ, 15 Temmuz’u” hiç düşürmeyen bir takım! 

On beş yıldır milletin teveccühünü kazanan partide azınlığın azınlığı ama hep önde, hep vitrinde! İşte bunlar AKP’liler!”

AK PARTİLİLER KİMLER?

Milli Görüşçü yazar “AK Parti”nin kim olduğunu ise şöyle tanımladı:

“AK Parti kim mi? Geriye kalanların neredeyse tamamı!

Partinin, teşkilatların yükünü çeken. “Ülke, millet, büyüme, başörtüsü, özgürlük vs.” için “Tayyip’in Partisini” seven, samimi, inançlı, fedakâr kitle! 

Yani AK Parti’nin kahir ekseriyeti…

İşte o AK Parti, 16 Nisan referandumunu fırsat bilip, öteki AKP’ye sarı kart gösterdi! İç ayıklama, arınma sinyali verdi!

 Diyeceksiniz ki, her yapıda, partide, kurumda böyle bir ayırım var! 

Tamam da!

Asıl olan; her kesimin kendi içinde kaliteli ve kalitesizi eleyip, en üste çıkaracak bir yapıyı kurmasıdır.

Kurtuluş da, iyilerin ittifakında değil midir?”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyorAvrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Şi'nin davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek "Kuşak ve Yol Zirvesi"ne katılmak için Çin'i ziyaret edecek.
Kahvahanedeki provokasyona 3 yıl hapis istemiKahvahanedeki provokasyona 3 yıl hapis istemiReina'da düzenlenen terör saldırısının ardından Okmeydanı'nda bir kahvehanede yaptıkları provokatif konuşmayla ilgili tutuklanan Halkevleri üyeleri Hamit D. ve Ayşegül B. ile 2 firari şüpheli hakkında karar verildi.
Melih Gökçek'den 'idam yolda' tweeti!Melih Gökçek'den 'idam yolda' tweeti!Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ankara'daki yaptığı konuşmasını sosyal medyada paylaştı. Gökçek videoyu "idam anlaşılıyor ki yolda" mesajı ile yayınladı.
Tunceli'de düşen helikopterden haber var!Tunceli'de düşen helikopterden haber var!Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düşen helikopterde bulunan personelin 112 acil servisi aradığı ortaya çıktı.
Alman beslemesi Can Dündar tehdit etti!Alman beslemesi Can Dündar tehdit etti!Referandum hezimetini kabullenemeyenler tek tek kendilerini belli etmeye başladı.
HÜDA PAR'dan referandum açıklamasıHÜDA PAR'dan referandum açıklamasıReferandumda 'evet'e destek veren HÜDA PAR'dan sonuçlara ilişkin ilk açıklama geldi.
  • Tunceli'de helikopter düştü!18 Nisan 2017 Salı 13:53
  • Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu18 Nisan 2017 Salı 13:40
  • Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç!18 Nisan 2017 Salı 13:15
  • AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı18 Nisan 2017 Salı 12:50
  • CHP hazımsızlığı! İlk adımı atıyorlar18 Nisan 2017 Salı 12:35
  • Güneydoğu neden evet dedi?18 Nisan 2017 Salı 12:31
  • PKK'dan alçak referandum yorumu18 Nisan 2017 Salı 12:27
  • “AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı18 Nisan 2017 Salı 12:07
  • İşte Trump Erdoğan görüşmesinin detayları18 Nisan 2017 Salı 11:53
  • AK Parti grubunda 'Erdoğan' coşkusu18 Nisan 2017 Salı 11:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri