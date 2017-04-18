“AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı

Milli Görüşçü yazar Ahmet Yavuz referandum sonucunu “AK Parti’den AKP’ye sarı kart” diye yorumladı: “16 Nisan’da AK Parti, AKP’ye bir uyarı çekti! ‘Kendine gel’ dedi”. Peki “AK Parti”liler kim, “AKP”liler kim?

Referandumda EVET’in anket ve beklentilerden yaklaşık 10 puan düşük çıkması, AK Parti’de özeleştiri tartışması başlattı. Milli Görüşçü bir yazar düşüşü “AK Parti’den AKP’ye sarı kart” diye yorumladı.

Milli Gazete’den Ahmet Yavuz, iktidar partisini “AK Partili olanlar” ve “AKP’liler” diye ikiye ayırarak, çarpıcı tanımlamalar yaptı.

“16 Nisan’da AK Parti, AKP’ye bir uyarı çekti! ‘Kendine gel’ dedi!” diyen Ahmet Yavuz, “AKP” ile kimleri kastettiğini şöyle ifade etti:

“Daha önce ANAP’çı, solcu, laik, liberal, bir dönem ülkücü... Ama her dönemde iktidara yakın!

“Tayyip’in Partisi’ni” “Ülkeye hizmet için değil, kendi çıkarları için sevenler!”

Semirdikçe semirip, şımardıkça şımaranlar! Hukka’cılar! Cukkacılar!

Bir dönemler, “Parti küfürdür. Erbakan sistemin adamı” diye Milli Görüş’e kan kusturan bazı “İrancı radikal takım!” Bir dönem Gülenci, siyasi ayak!

Avrupacı, Amerikancı, İsrail muhibbi, lobilerin, locaların müdavimi takım!

Hülasa… İhaleci, gökdelen âşığı, taklacı, kibir abidesi, dejenerasyon kuşağı…

Ancak dillerinden “İstikrar, hizmet, inanç, millet, devlet, FETÖ, 15 Temmuz’u” hiç düşürmeyen bir takım!

On beş yıldır milletin teveccühünü kazanan partide azınlığın azınlığı ama hep önde, hep vitrinde! İşte bunlar AKP’liler!”

AK PARTİLİLER KİMLER?

Milli Görüşçü yazar “AK Parti”nin kim olduğunu ise şöyle tanımladı:

“AK Parti kim mi? Geriye kalanların neredeyse tamamı!

Partinin, teşkilatların yükünü çeken. “Ülke, millet, büyüme, başörtüsü, özgürlük vs.” için “Tayyip’in Partisini” seven, samimi, inançlı, fedakâr kitle!

Yani AK Parti’nin kahir ekseriyeti…

İşte o AK Parti, 16 Nisan referandumunu fırsat bilip, öteki AKP’ye sarı kart gösterdi! İç ayıklama, arınma sinyali verdi!

Diyeceksiniz ki, her yapıda, partide, kurumda böyle bir ayırım var!

Tamam da!

Asıl olan; her kesimin kendi içinde kaliteli ve kalitesizi eleyip, en üste çıkaracak bir yapıyı kurmasıdır.

Kurtuluş da, iyilerin ittifakında değil midir?”