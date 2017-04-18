18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Altaylı'dan çok konuşulacak sözler

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Altaylı'dan çok konuşulacak sözler
Fatih Altaylı, yaklaşan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve sarı-kırmızılı yönetimi hakkında açıklamalar yaptı.
Altaylı'dan çok konuşulacak sözler Altaylı'dan çok konuşulacak sözler Altaylı'dan çok konuşulacak sözler

Spor yazarı Fatih Altaylı, Habertürk Gazetesi'ndeki röportajında çarpıcı açıklamalar yaptı.

STAT DOLMAZSA BAŞKAN ÇAĞIRDI DİYE DOLMAZ!

- Başkan Dursun Özbek seyirciyi derbiye çağırıyor. Sizce Arena dolar mı?

- Fenerbahçe maçında stat dolmuyorsa ört ki ölem. Bence büyük ölçüde dolar. Dolmazsa başkan taraftarı maça çağırdığı için dolmayabilir. “Başkan çağırdıysa gitmem” diyenler olabilir. Yine de büyük oranda dolacağını en azından 40 bini geçeceğini düşünüyorum. Bu maç başka bir şey çünkü. Üstelik de yenersek 3. sırayı geri alacağız F.Bahçe’den. Bana sorarsan başkan çok büyük bir hata yapıyor. Galatasaray’daki durumunu derbiye endeksliyor. “Bu maçı alacağız başka çaresi yok” diyor. Bu çok yanlış. Bir maçı alabilirsiniz de verebilirsiniz de. G.Saray tek maça bakan bir takım, bir camia değildir. De ki, alamadık ne olacak o zaman?.. Başkanlar kulüplerini camialarını tek maça bağlamazlar. Bağlamamalılar.

DİVAN KULÜBÜN YATAK ODASIDIR

- Galatasaray son Divan Kurulu toplantısını basına kapattı... Sizce bu doğru karar mı?

- Bence divan toplantıları her daim basına kapalı olmalı. Orası kulübün yatak odası. Diyorsun ki, “Kapattın da ne oldu. Her şey sızdı.” Önemli değil. Sızabilir. Ama doğrudan kayıt yok. Rivayet var, dedikodu var. Dedim ya “Orası yatak odası” diye. Örnek çok doğru. Yatak odasında da ne yapıldığı üç aşağı beş yukarı bellidir. Herkes ne yapıldığını bilir ancak kayıt altına almaz veya aldırmaz. Gerçi Divan Kurulumuz o kadar yaşlı ve mecalsiz ki, yatak odasında bir şey olduğu da yok. Sadece boş geyik yapılıyor.

SÜREN, ÖZBEK’E TAVSİYELERDE BULUNDU

- Size bir sürpriz sorum var... Duyduk ki, cuma günü başkan Dursun Özbek’le buluşup yemek yemişsiniz. Hayırdır inşallah!

- Bunu yıllardır anlattım ama anlamamakta direniyorsunuz. Biz G.Saraylıyız ve ortak aklımız G.Saray. Aynı kulübün üyeleriyiz. Düşman değiliz, çok ortak bir paydası olan kişileriz. O payda da G.Saray. Evet, Dursun Özbek Başkan’la oturup uzun uzun sohbet ettik. Nereden duydunuz bilmiyorum ama çok da gizli değildi zaten. Açıkçası şöyle oldu. Faruk Süren, Ali Dürüst, Atilla Donat yani bir eski başkan, üç de eski ikinci başkan her cuma olduğu gibi birlikte yemek yiyorduk. Sonra Burak Elmas da geldi. Tam o sırada benim telefonum çaldı. Arayan Dursun Özbek. Güldük. Açtım. Dursun Başkan “Bana mesaj mı attın?” diye sordu. “Yoo” dedim. Biri mesaj atmış başkana ve “Ben Fatih Altaylı, ararsan sevinirim” demiş. Ama numara benim değil. Dursun Başkan da numaramdan arayıp sorma gereği hissetmiş. Ben değilim deyince “Ne yapıyorsun, neredesin?” dedi. “Cuma yemeğindeyiz. İstersen uğra” dedim. O da geldi katıldı. Birkaç saat G.Saray konuştuk.

- Tavsiyelerde bulundunuz mu kendisine?

- Galatasaray Başkanı’na tavsiyede bulunmak benim haddim değil. Ama fikirlerimizi söyledik. Faruk Süren bazı tavsiyelerde bulundu gelmiş geçmiş en başarılı başkanımız olarak. Ama genelde dertleşme, sohbet gibi geçti.

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