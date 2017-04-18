15 Temmuz Şehitler Köprüsü "serbestleşiyor"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan'da başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için adımlar atılıyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Serbest Geçiş Sisteminin kurulması için 20 Nisan'da çalışmalar başlayacak. Trafik akışında herhangi bir sorun yaşanmaması için tadilat yapılırken, dört gişeden hizmet verilecek. Söz konusu çalışmaların, 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak yeni sistemin sorunsuz işlediğinin belirlenmesinin ardından kurulduğu yerlerdeki HGS ve OGS gişeleri yıkılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi kurulumu sonrasında geçişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olduğu gibi şerit farkı olmadan sağlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar, ASELSAN ve PTT AŞ tarafından gerçekleştirildi. Serbest Geçiş Sistemi, söz konusu köprü ve istasyonlarda kullanılmaya başlandı.