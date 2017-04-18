18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Güneydoğu neden evet dedi?

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Güneydoğu neden evet dedi?
Doğu ve Güneydoğu’da halk hendek siyasetine ve şiddete sırtını dayayanlara cevabı sandıkta verdi. HDP oyları, son 1 Kasım seçimlerine oranla 10 ila 20 puan arasında eridi
Güneydoğu neden evet dedi? Güneydoğu neden evet dedi? Güneydoğu neden evet dedi?

Doğu ve Güneydoğu'da halkın tercihi "evet"ten yana oldu. Terör örgütünün hendek açtığı kentlerde, HDP referandumda 10 ila 20 puan oy kaybetti. HDP'nin, 'kale' olarak gördüğü Diyarbakır, Şırnak, Van, Batman ve Hakkâri'de oyları düştü. PKK'nın 'hayır' çağrılarına rağmen sandığa akın eden bölge halkı PKK ile HDP'yi sandığa gömdü.

HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanmasının ardından, devletin tüm imkanları halka sunulmaya başlandı. PKK ve HDP tehdidinden kurtulan halk, referandumda rekor bir yükselişe imza attı.

Referandumda terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin hayatı zehir ettiği Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Mardin başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki illerde 'Evet' oyu büyük geçtiğimiz seçimlere göre yaklaşık 10 ila 30 puan arasında yükseliş gösterdi. Bölge halkının AK Parti hükümetine verdiği desteğin perde arkasında özlenen normalleşme ve PKK'nın açtığı yaranın hızlı şekilde devlet eliyle sarılması var. Bölgeye ilk etapta 10 milyar lira yatırım yapıldı.

PKK ŞEHİRLERDEN TEMİZLENDİ

Doğu ve Güneydoğu'da PKK elebaşlarının özerklik talimatlarından sonra HDP'li belediyelerin de desteğiyle teröristler hendek ve barikat eylemleri yapmış ve halkı perişan etmişti. Kararlı mücadeleyle PKK hem şehir merkezlerinden hem de kırsaldan temizlendi. Devletin tüm imkanlarını teröristlere aktaran HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyumlar atandı. PKK ve HDP tehdidinden kurtulan bölge halkı referandumda rekor bir yükselişe imza attı.

DEVLET HALKIN YARASINI SARDI

PKK'nın yıktığı evler devlet tarafından yeniden yapılıyor. Mağdur olan vatandaşlar için 36 bin 700 konut yapılacak.

HÜDA PAR'IN ETKİSİ

PKK’nın tehditleri altında çalışan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle teşekkür ettiği HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Milletin menfaati için çalıştık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazar gecesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki oy artışı nedeniyle özel olarak teşekkür ettiği Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, SABAH'a konuştu. Referandumunun kaderini Kürt seçmenin belirlediğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Kürt seçmenler, 7 Haziran'da hatta 1 Kasım'da oy verdiği partilerin istediği doğrultuda oy kullanmış olsaydı, bugün sevinenler üzülmüş olacak, yas tutanlar ise bayram ediyor olacaktı" dedi.

'HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ'

Yapıcıoğlu şöyle devam etti: "Ortaya çıkan sonucun memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 'Evet' oyu verenlerle 'hayır' diyenler birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ortaya çıkan iradeye herkesin saygı duyması gerekir. HÜDA PAR olarak memleketin farklı bölgelerine gittik. Sokakları dolaştık, salon toplantıları yaptık, milletimizin kafasına takılan konularda fikirlerimizi paylaştık. Teşekkür beklentimiz yoktu. Milletin menfaatine, ümmetin maslahatına olduğuna inandığımız sonucun çıkması için çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşekkürünü kendisinin kadirşinaslığı olarak gördük." Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, bölgede PKK'nın tehditleri altında çalışan HÜDA PAR'a özellikle teşekkür etmişti.

AKŞAM, SABAH,

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