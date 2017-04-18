AK Partili isimden MHP'ye şok sözler!

AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğlu, Mecliste AK Parti ve MHP'nin işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini ve hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Mardin'in Midyat İlçesi'ni ziyaret eden Orhan Miroğlu, Ak Parti ilçe Başkanlığı'nda referandum sonuçlarını değerlendirdi.

Kürt seçmenlerin bu referandumda belirleyici olduğunu, ancak meclisteki AK Parti- MHP işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini belirten Miroğlu şöyle konuştu:

MHP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

"Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. MHP ile temsil edilen Türk milliyetçi hareketi içindeki bölünmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamamış olması, AK Partinin diyelim, ya da referandumda evet tercihinde bulunan insanların biraz hayal kırıklığına uğramasına yol açtı.

KÜRTLERİ MHP'YLE KORKUTMAYA ÇALIŞTILAR

Umuyoruz ki bundan sonra ki süreçte hiç değilse milliyetçi kesim Türkiyenin bu referandumunu doğru analiz etsin, doğru okusun ve doğru siyasi tercihler yapsın. Ama gördüğümüz şey şuydu; Kürtleri MHP ile, MHPyi de Kürtlerle korkutma stratejisi izledi. Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte hareket eden bağdaşıkları. Bu bağdaşıklar; tabii Kandilden tutun HDPye kadar, FETÖye kadar ve çeşitli iri, küçük çaplı terör örgülerine kadar uzanan bir cepheydi."