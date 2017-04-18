TRT'nin reyting rekortmeni Diriliş dizisinde Ertuğrul döneminin kapanacağı iddialarına yanıt geldi.
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni bir döneme girileceği ve tarihi dizinin yeni döneminde başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın senaryonun seyri gereğince yer almayacağı iddia edilmişti.
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu M. Mehmet Bozdağ da konu ile ilgili olarak kişisel sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı. Bozdağ açıklamasında, Engin Altan Düzyatan'ın sezon sonunda diziden ayrılmayacağını duyurdu.
İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı M. Mehmet Bozdağ'ın açıklaması:
18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Açıklama geldi...
TRT'nin reyting rekortmeni Diriliş dizisinde Ertuğrul döneminin kapanacağı ve Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edeceği iddia edilmiş. Yapımcıdan açıklama geldi
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