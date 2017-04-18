18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Abdullah Gül nerede? Kayıplara karıştı

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Abdullah Gül nerede? Kayıplara karıştı
AK Parti'nin referandum zaferinin üzerinden 2 gün geçti. Dünyanın diğer ucundan liderler bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ancak Abdullah Gül'den beklenen telefon hala gelmedi.
Abdullah Gül nerede? Kayıplara karıştı Abdullah Gül nerede? Kayıplara karıştı Abdullah Gül nerede? Kayıplara karıştı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süredir AK Parti ve Erdoğan yönetimiyle arasına mesafe koyduğu yönünde eleştiriliyordu. 

Abdullah Gül, AK Parti'den referandum sürecinde gelen davetleri kabul etmemiş ve etkinliklere katılmamıştı. Gül, son olarak oyunu kullanırken kameralar karşısına geçmiş ancak gazetecilerin sorularına net cevaplar vermemişti. 

Gül oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin "Oyunuzu hangi renkten yana kullandınız?" sorusuna yanıt vermişti. Gül, "Açılınca hepsi çıkacak. Şüphesiz ki herkesin bir tercihi var. Herkes vatandaşlık görevini geldi yaptı. Bütün millet gibi biz de tercihimizi kabinde yaptık" dedi.

TWEET BİLE ATMIYOR

Bütün kritik olaylarda twitter hesabından açıklamalar yapması ile bilinen Abdullah Gül, referandum sonuçları karşısısında da suskun kaldı. Gül'ün twitter hesabından tek satır yazmaması dikkat çekerken sosyal medyada herkes bu durumu konuşuyor.

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EN SON KANDİL MESAJI ATTI

Abdullah Gül'ün twitter hesabındaki en son mesajı Regaip Kandiline dair. Gül ondan önce de Kerkük'te Kürdistan bayrağı kararı hakkında yazmış ve tepki göstermişti. Abdullah Gül'ün Türkiye'nin yönetim şeklinde değişiklik yapan böylesi önemli bir referandum konusunda suskun kalması manidar bulundu.

ARADAKİ SOĞUKLUĞUN NEDENİ O KONUŞMA MI?

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 2 gün geçmesine rağmen Abdullah Gül tek kelime dahi etmedi, seçimleri yorumlamadı, kazanan Evet'çileri tebrik etmedi. Abdullah Gül'ün bu tavrı Gül'ün neden AK Parti'ye uzak durduğuna dair kulisleri hareketlendirdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem sarfettiği "Yalnız olduğumu biliyorum mücadeleme devam edeceğim" sözleri sonrası iki liderin arasının iyice açıldığı konuşuluyor. 

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ERDOĞAN'I TEBRİK EDEN LİDERLER LİSTESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden liderler listesi giderek uzuyor.Erdoğan'ı tebrik eden liderler listesinde önce çıkan isimler şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, Tunus Nahda Hareketi lideri Gannuşi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki,  İhvan sözcüsü Talat Fehmi.

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