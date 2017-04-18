Melih Gökçek'den 'idam yolda' tweeti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ankara'daki yaptığı konuşmasını sosyal medyada paylaştı. Gökçek videoyu "idam anlaşılıyor ki yolda" mesajı ile yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Ankara’ya gelişi esnasında yaşanan coşkulu karşılamayı paylaştı.

Erdoğan’ın referadum sonuçları sonrasında Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’neki konuşmasını takipçileri ile paylaşan Gökçek, idam ile ilgili dikkat çeken bir notta yazdı.

"BAKALIM KK NE YAPACAK"

Melih Gökçek, paylaştığı videonun üstüne "İdam anlaşılıyor ki yolda… Bakalım KK ne yapacak?" yazdı.

Melih Gökçek’in paylaştığı videoda Erdoğan’ın konuşması esnasında söylediği sözlere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz istediğiniz takdirde sayın Bahçeli ne diyor ben idama evet derim diyor, ben sayın Yıldırım’ın da böyle dediğine inanıyorum, sayın Kılıçdaroğlu da evet diyor parlamentodan geçti benim önüme geldi ben bunu onaylarım” dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİNİ AFFETME YETKİMİZ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden referandum yapılabileceğini vurguladığı konuşmasında “eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yapılır öyle mi şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur karar merci millettir” dedi.