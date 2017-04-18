Kahvahanedeki provokasyona 3 yıl hapis istemi

Reina'da düzenlenen terör saldırısının ardından Okmeydanı'nda bir kahvehanede yaptıkları provokatif konuşmayla ilgili tutuklanan Halkevleri üyeleri Hamit D. ve Ayşegül B. ile 2 firari şüpheli hakkında karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ayşegül B., Hamit D., Ergin Ç. ve Himmetcan Ç. şüpheli sıfatıyla yer alırken, bir kişi de ihbar eden sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, soruşturmanın 1 Ocak 2017’de V.K isimli şahsın Twitter hesabından bildirim üzerine başlatıldığı belirtilerek, sosyal medyada dolaşan bir video kaydında üç erkek ile bir kadının kahve içerisinde bulunduğu ve burada yaptıkları konuşma içeriğine yer verildi.

Söz konusu videoda konuşmayı yapan şüphelinin Ergin Ç. olduğu belirtildi. Görüntülerde yer alana Ayşegül B. ile Hamit D.’nin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığı, diğer iki kişinin ise halen firari olarak arandıkları kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.