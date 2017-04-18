18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:40Güneş 06:14Öğle 13:11İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 22°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 91.802 1.27
  • Altın: 152,287 -0.38
  • Dolar: 3,6829 0.37
  • Euro: 3,9379 0.74

Sandıkta şaibe iddialarına AK Parti’den jet cevap

»
Sandıkta şaibe iddialarına AK Parti’den jet cevap
CHP'nin, YSK'nın mühürsüz pusula kararı nedeniyle 16 Nisan referandumunu iptal başvurusu yapmasına AK Parti'den tepki geldi.
Sandıkta şaibe iddialarına AK Parti’den jet cevap Sandıkta şaibe iddialarına AK Parti’den jet cevap Sandıkta şaibe iddialarına AK Parti’den jet cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, referandumdaki şaibe iddiaları hakkında konuştu. Sözcü'nün haberine göre Turan, “Seçimleri biz halkın iradesi olarak görüyoruz. CHP’nin şimdiye kadar hiçbir seçimden sonra halkın iradesine saygı duymuş bir yaklaşımı yok. Her seçimi tartışıyorlar. Özal aynı şekilde itham etti, Demirel’i itham etti, Menderes’i itham etti. Dolayısıyla biz buna alışığız. ama zaman içinde kamuoyu bunu kabul edecektir. CHP’nin de aynı şekilde kabul edeceğini düşünüyorum” dedi.

“MÜHÜRSÜZ PUSULANIN KABUL EDİLMESİ TEKNİK BİR KONU”

YSK’nın referandumda oy verme işlemi devam ederken mühürsüz zarf ve pusulaların kabul edilmesine yönelik kararını “teknik bir konu” olarak nitelendiren Turan, şöyle dedi; “Bu bizim meselemiz değil, bu YSK’nın teknik bir çalışması. Benzer örnekler bütün dünyada var. Dolayısıyla milletin iradesinin yansıması esastır. Hiçbir yerde sahte oy kullandığına dair bir iddia yok, hiçbir yerde benzer bir iddia yok. Teknik olan, yani filigranlı zarftır, mühürlü zarftır, oyların sayılmasıdır, hepsi bunların YSK’nın kendi taktiridir.”

"SAYILARDA İHTİLAF YOK”

Her sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu ve bunların ıslak imzalı tutanakları aldıklarını da kaydeden Turan, “Her sandıkta siyasi partilerin kendi temsilcileri de vardı. Islak imzalı olarak da o zabıtlar tutanak haline getirilip, her partiye veriliyor. Sayılarda bir ihtilaf yok. Dolayısıyla milletin iradesinin yansımasında bir ihtilaf yok” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sandıkta şaibe iddialarına AK Parti’den jet cevapSandıkta şaibe iddialarına AK Parti’den jet cevapCHP'nin, YSK'nın mühürsüz pusula kararı nedeniyle 16 Nisan referandumunu iptal başvurusu yapmasına AK Parti'den tepki geldi.
Abdullah Gül nerede? Kayıplara karıştıAbdullah Gül nerede? Kayıplara karıştıAK Parti'nin referandum zaferinin üzerinden 2 gün geçti. Dünyanın diğer ucundan liderler bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ancak Abdullah Gül'den beklenen telefon hala gelmedi.
AK Partili isimden MHP'ye şok sözler!AK Partili isimden MHP'ye şok sözler!AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğlu, Mecliste AK Parti ve MHP'nin işbirliğinin sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördüklerini ve hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.
Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Bre ahlaksız, bre kemiksiz...Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Bre ahlaksız, bre kemiksiz...Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, referandum sonrası MHP'yi hedef alanlara çok sert sözlerle cevap verdi.
Kılıçdaroğlu: Biz kazandık! İdama da karşıyımKılıçdaroğlu: Biz kazandık! İdama da karşıyım8. kez hezimeti yaşayan CHP Lideri, kimsenin umudunu kaybetmemesi gerektiğini, hayır oylarının kazandığını ifade etti.
Muhalifler hareketlendi! Yeni parti mi kuracak?Muhalifler hareketlendi! Yeni parti mi kuracak?Anayasa değişikliği referandumunda ‘evet’ kararının çıkmasının ardından gözler MHP’de muhalif hareket başlatan Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan’a çevrildi.
  • MHP'de istifa! Hepsi birlikte..18 Nisan 2017 Salı 09:07
  • AK Parti'den daha önce görülmemiş rekor!18 Nisan 2017 Salı 08:37
  • CHP'nin yalanını mesajlar açığa çıkardı18 Nisan 2017 Salı 08:22
  • Saadet Partisi'nden referanduma ilk yorum18 Nisan 2017 Salı 08:19
  • CHP 2014’te mührü takmadı18 Nisan 2017 Salı 07:55
  • Kurtulmuş: OHAL üç ay daha uzatıldı18 Nisan 2017 Salı 07:00
  • Melih Gökçek'i kızdıran tweet!17 Nisan 2017 Pazartesi 15:11
  • Mustafa Elitaş: 5-0 ile 1-0 arasında fark yoktur17 Nisan 2017 Pazartesi 15:10
  • Muharrem İnce'nin köyünde 'evet' oyları önde çıktı17 Nisan 2017 Pazartesi 15:09
  • MHP'den sert açıklama! Vahim bir hata17 Nisan 2017 Pazartesi 14:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri