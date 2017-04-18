Tunceli'de helikopter düştü!

Tunceli ve Ovacık arasında irtibat kesilen helikopterde 1'i hakim, 3'ü mürettebat, 7 'si polis 1 astsubay olmak üzere toplam 12 kişinin bulunduğu bildirildi

İRTİBAT SAĞLANAMIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter Tunceli’de görev uçuşu sırasında bugün saat 11.40'da telsiz teması kesildi.

Helikopterde ilk bilgilere göre aralarında hakim ve polislerin de bulunduğu 10'u aşkın kişinin bulunduğu belirtildi.

OVACIK KIRSALINDA İRTİBAT KESİLDİ

Diyarbakır'dan kalkan helikopter ile, yoğun sis ve yağmurun olduğu Ovacık'ın Çambulak Mevkii'nde irtibat kesildiği belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Helikopterin Pülümür, Ovacık ilçesi arasında düştüğü bildirildi. Bölgede arazi şartlarının olumsuz olduğu ve dağlık bir arazi olduğu biliniyor.

Helikopterle irtibatın kesildiği noktadan başlayan arama kurtarma çalışmaları, bölgeye gönderilen helikopterlerle devam ediyor. Ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları havadan yürütülüyor. Sisli havaya rağmen pilotlar bölgeye hızlı bir şekilde intikal ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.

Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.

HELİKOPTERDE HAKİM VE POLİS VE ASKER VARDI

Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.

SINIR ÖTESİNDE DE GÖREV YAPIYORLAR

Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen bir çok sınır ötesi harekat sırasında S-70 Sikorsy helikopterleri görev yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan S-70 Sikorsky modeli helikopterler, 1992-1994 yıllarında 10 adet ve 1999-2003 yıllarında 50 adetlik gruplar halinde satın alındı. TSK S-70 Sikorsy askeri helikopterler için 562 milyon dolar harcadı. Helikopterlerin birim maliyetinin 12 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

SKORSKY KAZALARI



10 Ağustos 1993'de başladı. Tunceli bölgesinde görev uçuşu yapan Jandarma'ya ait Skorsky-70 helikopteri yüksek gerilim hattına takıldı, 3 subay şehit oldu.

Daha sonraki kazalar da şöyle: 12 Ocak 1995'de Diyarbakır bölgesinde görev uçuşu yapan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir S-70 helikopteri düştü. Kazada 6 asker şehit oldu.

15 Şubat 1996'da Marmaris'te SAT komandolarına tatbikat desteğini sağlayan Skorsky denize düştü. Helikopterde bulunan 6 SAT komandosu şehit olurken 9 komando yaralandı.

12 Kasım 1996'da Van'ın Gevaş ilçesinde görev uçuşu yapan Skorsky, yüksek gerilim hattına takıldı. Kazada pilotlar dahil 10 asker şehit oldu.

14 Eylül 1997'de Van'da Skorsky helikopter yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Olayda pilotlar dahil 6 asker şehit oldu.

27 Kasım 1998'de Hakkari bölgesinde görev uçuşu yapan Skorsky'e teröristler tarafından ateş açıldı. Helikopter düştü ve 15 asker şehit oldu.

4 Kasım 2002'de bir Skorsky Sapanca gölüne düştü. Olayda 2 asker şehit olurken 2 asker yaralı olarak kurtarıldı.

19 Şubat 2004'de Bingöl'de Skorsky düştü, 5 asker şehit oldu.

16 Ekim 2008'deki kaza da Hakkari'de yaşandı bir asker şehit oldu.

10 Haziran 2010'da ise Skorsky Tokat'ta düştü. Kazada pilotlar dahil 3 asker şehit oldu.

16 Mart 2012'de Afganistan'da görev yapan Skorsky düştü. Kazada pilotlar dahil 12 Türk askeri asker şehit oldu.

22 Temmuz 2012'de Hakkari'deki Skorsky kazasında da 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

10 Kasım 2012'de Siirt'te Skorsky düştü, 17 asker şehit oldu.

17 Aralık 2013'de de Ankara'da Skorsky düştü, 4 asker şehit oldu.

13 Ekim 2014'de Sikorsky tipi helikopter Kartepe'de düştü, 4 asker şehit oldu.

05 Temmuz 2016'da Giresun'da askeri helikopter düştü. İlk bilgişlere göre 6 şehit var, 9 kişi de yaralı.