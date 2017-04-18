18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:40Güneş 06:14Öğle 13:11İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 22°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 91.802 1.27
  • Altın: 152,287 -0.38
  • Dolar: 3,6829 0.37
  • Euro: 3,9379 0.74

Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Şi'nin davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek "Kuşak ve Yol Zirvesi"ne katılmak için Çin'i ziyaret edecek.
Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyor
Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyor Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyor Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyor

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ve beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü'ndeki makamında bir araya geldi. Türkeş, burada yaptığı açıklamada, Çin'den Türkiye'ye bu yıl yapılan en üst düzeyli ziyaret olduğunu belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liu ile kültür, eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında detaylı görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Türkeş, bu alanlardaki iş birliğinde sağlanabilecek ivmenin, gelişen ilişkilerle eşzamanlı olarak halklar arasında da yakınlaşmaya katkıda bulunacağını söyledi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÇİN'İ ZİYARET EDECEK'

Türkeş, "stratejik iş birliği" düzeyindeki Türk-Çin ilişkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "İlişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmeyi Devlet Başkanlarından başlayarak her düzeyde gerçekleştirilen yoğun ziyaret ve istişare toplantılarıyla sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in son iki yılda gerçekleştirdikleri üç ikili görüşme, ilişkilerin istikametinin belirlenmesi bakımından son derece yararlı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Şi'nin davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek "Kuşak ve Yol Zirvesi"ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecekler."

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Türkiye ile Çin'in, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda örtüşen perspektiflere sahip olduklarını, bu durumun ikili ilişkilerde yeni bir stratejik iş birliği alanı ortaya çıkardığını anlattı.

"Kuşak ve Yol Zirvesi" projesinin, liderler arasındaki gerek ikili ilişkiler gerekse proje konusundaki iş birliği imkanlarını ele almaları için iyi bir fırsat olduğunu belirten Türkeş, "Geçtiğimiz yıl Ankara'da yapılan toplantılarla Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı düzeyindeki istişare mekanizmalarına işlerlik kazandırılmış olması, ilişkilerimizin stratejik niteliğini pekiştiren bir gelişme teşkil etmiştir. Bunun dışında birçok istişare mekanizması çerçevesinde temas ve ortak çalışmalar devam etmektedir" dedi.

'İÇTENLİKLE TEBRİK EDİYORUZ'

Liu da davetten ve ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin, Türkiye için son derece önemli halk oylamasına denk geldiğini söyledi. Bu nedenle ziyaretin kendileri için de çok özel ve önemli olduğunu dile getiren Liu, "İki gün önce Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildi. Uçaktan iner inmez havaalanından şehir merkezine giderken, yol kenarlarında 10 binlerce Türk halkının, Türk bayrağıyla kutlamalarına tanık olduk. Biz de Türkiye'yi Çin Halk Cumhuriyeti adına içtenlikle tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Liu, iki ülke arasında kurulan stratejik iş birliğinin Çin devlet yetkililerin özenli çalışmalarıyla hızlı şekilde ilerlediğini kaydetti. Ziyaret, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyorAvrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Şi'nin davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek "Kuşak ve Yol Zirvesi"ne katılmak için Çin'i ziyaret edecek.
Kahvahanedeki provokasyona 3 yıl hapis istemiKahvahanedeki provokasyona 3 yıl hapis istemiReina'da düzenlenen terör saldırısının ardından Okmeydanı'nda bir kahvehanede yaptıkları provokatif konuşmayla ilgili tutuklanan Halkevleri üyeleri Hamit D. ve Ayşegül B. ile 2 firari şüpheli hakkında karar verildi.
Melih Gökçek'den 'idam yolda' tweeti!Melih Gökçek'den 'idam yolda' tweeti!Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ankara'daki yaptığı konuşmasını sosyal medyada paylaştı. Gökçek videoyu "idam anlaşılıyor ki yolda" mesajı ile yayınladı.
Tunceli'de düşen helikopterden haber var!Tunceli'de düşen helikopterden haber var!Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düşen helikopterde bulunan personelin 112 acil servisi aradığı ortaya çıktı.
Alman beslemesi Can Dündar tehdit etti!Alman beslemesi Can Dündar tehdit etti!Referandum hezimetini kabullenemeyenler tek tek kendilerini belli etmeye başladı.
HÜDA PAR'dan referandum açıklamasıHÜDA PAR'dan referandum açıklamasıReferandumda 'evet'e destek veren HÜDA PAR'dan sonuçlara ilişkin ilk açıklama geldi.
  • Tunceli'de helikopter düştü!18 Nisan 2017 Salı 13:53
  • Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu18 Nisan 2017 Salı 13:40
  • Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç!18 Nisan 2017 Salı 13:15
  • AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı18 Nisan 2017 Salı 12:50
  • CHP hazımsızlığı! İlk adımı atıyorlar18 Nisan 2017 Salı 12:35
  • Güneydoğu neden evet dedi?18 Nisan 2017 Salı 12:31
  • PKK'dan alçak referandum yorumu18 Nisan 2017 Salı 12:27
  • “AK Parti”den “AKP”ye kendine gel mesajı18 Nisan 2017 Salı 12:07
  • İşte Trump Erdoğan görüşmesinin detayları18 Nisan 2017 Salı 11:53
  • AK Parti grubunda 'Erdoğan' coşkusu18 Nisan 2017 Salı 11:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri