19 Nisan 2017 Çarşamba21 Recep 1438
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İşte TSK'nın kıskandıran yeni silahı

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2007 yılından beri operasyonlarda kullanılan Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi de TSK envanterine girdi.
İşte TSK'nın kıskandıran yeni silahı
İşte TSK'nın kıskandıran yeni silahı İşte TSK'nın kıskandıran yeni silahı İşte TSK'nın kıskandıran yeni silahı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni nesil bir İHA daha girdi. Baykar tarafından üretilen Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi de artık TSK tarafından kullanılacak.

YENİ NESİL MİNA İHA'NIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Haberi resmi Twitter hesabından duyuran Baykar, aynı paylaşımda yeni nesil mini İHA'nın görüntülerini de yayınladı.

Görüntülerde bir çantada taşınan mini İHA, parçaları birleştirildikten sonra göreve çıkıyor. Mini İHA V3, gökyüzünden kaydettiği görüntüleri anlık olarak ekrana aktarıyor.

YURTDIŞINA SATILAN İLK İHA 

Mini İHA'lar keşif ve gözetleme amaçlı kullanılıyor. Bayraktar Mini İHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli ve özgün mini sınıfı insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Havacılık tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca Mini İHA, 2012 yılında Katar'a gerçekleştirilen ihracatıyla Cumhuriyet tarihinde ilk yurtdışına satılmış milli hava aracı sistemi ünvanına sahip.

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