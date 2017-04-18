19 Nisan 2017 Çarşamba21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:12Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 16°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 91.374 0.79
  • Altın: 151,800 -0.70
  • Dolar: 3,6703 0.03
  • Euro: 3,9265 0.45

Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı!

»
16 Nisan'daki halkoylamasında, HDP'li sandık kurulu başkanlarının 'mühür oyunu'nun YSK tarafından bozulduğu ortaya çıktı.
Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı!
Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı! Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı! Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı!

16 Nisan'daki referandumda sandık kurulu başkanları kura ile belirlendi. Sandık kurulu başkanlarının yüzde 20'sinin HDP'nin bildirdiği isimlerden oluştuğu tespit edildi. 

MÜHÜR VURMADILAR

HDP'li sandık kurulu başkanlarının halkoylaması sonucuna gölge düşürmek için bazı zarf ile oy pusulalarına mühür basmadıkları tespit edildi. 

EVETÇİLERE MÜHÜRSÜZ ZARF

HDP ve CHP'li sandık kurulu sandık kurulu başkanlarının önünde hem mühürlü hem mühürsüz oy pusulası ve zarfının bulunduğu,seçmenin durumuna göre evet vermesi muhtemel olanlara mühürsüz hayır kullanması muhtemel olanlara mühürlü olanı verdikleri tespit edildi. 

YSK OYUNU BOZDU

CHP ve HDP'li sandık kurulu başkanlarının mühürsüz zarf ve oylar ile halkoylamasını iptal ettirmek istedikleri belirtiliyor. YSK'ya gelen yoğun itirazlar üzerine ise YSK seçim günü toplanarak mühürsüz zarf ve oyların da geçerli kabul edileceğine karar verdi. YSK, bu yöntemle CHP ve HDP'nin mühürsüz oy ve zarflar ile halkoylamasının iptal edilmesinin önünü kesti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de skandal sözler... Tehditleri havada uçuştu!CHP'de skandal sözler... Tehditleri havada uçuştu!Referandum sonrası yapılan ilk grup toplantısında CHP salonu "Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor." tehditleri ile inledi.
Binalarda yeni dönem başlıyorBinalarda yeni dönem başlıyorÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle "çevreyle dost" kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine "yeşil sertifika" verilecek.
Avrupa'dan Türkiye'ye referandum çağrısı!Avrupa'dan Türkiye'ye referandum çağrısı!Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye’ye referandum sonuçlarına ilişkin çağrı geldi.
Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı!Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı!16 Nisan'daki halkoylamasında, HDP'li sandık kurulu başkanlarının 'mühür oyunu'nun YSK tarafından bozulduğu ortaya çıktı.
Tunceli'den acı haber geldi: 12 şehitTunceli'den acı haber geldi: 12 şehitTunceli'nin Ovacık ilçesinde bu sabah 11 civarında düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterdeki 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 askeri personel şehit olduğu bildirildi.
İşte TSK'nın kıskandıran yeni silahıİşte TSK'nın kıskandıran yeni silahı2007 yılından beri operasyonlarda kullanılan Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi de TSK envanterine girdi.
  • PKK şokta! Üst düzey 50 isim birden...18 Nisan 2017 Salı 17:15
  • Avrupa titreyecek! Cumhurbaşkanı Çine'e gidiyor18 Nisan 2017 Salı 16:35
  • Kahvahanedeki provokasyona 3 yıl hapis istemi18 Nisan 2017 Salı 16:10
  • Melih Gökçek'den 'idam yolda' tweeti!18 Nisan 2017 Salı 15:45
  • Tunceli'de düşen helikopterden haber var!18 Nisan 2017 Salı 15:30
  • Alman beslemesi Can Dündar tehdit etti!18 Nisan 2017 Salı 14:27
  • HÜDA PAR'dan referandum açıklaması18 Nisan 2017 Salı 14:05
  • Tunceli'de helikopter düştü!18 Nisan 2017 Salı 13:53
  • Referanduma katılımın en az olduğu il Ağrı oldu18 Nisan 2017 Salı 13:40
  • Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç!18 Nisan 2017 Salı 13:15
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri