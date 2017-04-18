Mühür tartışmalarının ardında HDP çıktı!

16 Nisan'daki halkoylamasında, HDP'li sandık kurulu başkanlarının 'mühür oyunu'nun YSK tarafından bozulduğu ortaya çıktı.

16 Nisan'daki referandumda sandık kurulu başkanları kura ile belirlendi. Sandık kurulu başkanlarının yüzde 20'sinin HDP'nin bildirdiği isimlerden oluştuğu tespit edildi.



MÜHÜR VURMADILAR



HDP'li sandık kurulu başkanlarının halkoylaması sonucuna gölge düşürmek için bazı zarf ile oy pusulalarına mühür basmadıkları tespit edildi.



EVETÇİLERE MÜHÜRSÜZ ZARF



HDP ve CHP'li sandık kurulu sandık kurulu başkanlarının önünde hem mühürlü hem mühürsüz oy pusulası ve zarfının bulunduğu,seçmenin durumuna göre evet vermesi muhtemel olanlara mühürsüz hayır kullanması muhtemel olanlara mühürlü olanı verdikleri tespit edildi.



YSK OYUNU BOZDU



CHP ve HDP'li sandık kurulu başkanlarının mühürsüz zarf ve oylar ile halkoylamasını iptal ettirmek istedikleri belirtiliyor. YSK'ya gelen yoğun itirazlar üzerine ise YSK seçim günü toplanarak mühürsüz zarf ve oyların da geçerli kabul edileceğine karar verdi. YSK, bu yöntemle CHP ve HDP'nin mühürsüz oy ve zarflar ile halkoylamasının iptal edilmesinin önünü kesti.