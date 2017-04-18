CHP'de skandal sözler... Tehditleri havada uçuştu!

Referandum sonrası yapılan ilk grup toplantısında CHP salonu "Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor." tehditleri ile inledi.

Referandum sonrası gözler parti liderlerinin yapacağı grup toplantısı konuşmalarına çevrilmişti. Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli referandum sonucunda kazananın Türkiye olduğunu vurgulayıp yapıcı konuşmalar yaparken, CHP grubunda atmosfer bunun tam tersiydi.



"HAYIR BİTMEDİ" TEHDİTLERİ HAVADA UÇUŞTU



Referandum sonrası yapılan ilk grup toplantısında CHP salonu "Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor." tehditleri ile inledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise yapılan sloganlara

'Daha devam edeceğim" diyerek cevap verdi.



YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR AMA MEŞRU DEĞİL

Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada referandumun adil bir ortamda yapılmadığını iddia ederek, "Anayasada öngörülen kurallara göre bir halk oylaması yapılmadı. Eşit olmayan koşullarda bir referandum yapıldı. Meşruiyeti tartışmalı olan bir anayasa değişikliğini referanduma götürdük. Demokrasiyi reddeden bir anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışılır. Bu anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışmalıdır. Demokrasiyi yok eden bir anayasa değişikliği olamaz. Yürürlüğe girebilir ama meşruiyeti tartışmalı olacaktır. Bugün bu baskı anayasasına hayır diyenlerin oranı yüzde 50'nin üzerinde." ifadelerini kullandı.



BU SEÇİM MÜHÜRSÜZ SEÇİMDİR, YSK'YA BAŞVURUYORUZ

Gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, referandum için YSK'ya yapacaklarını başvuruyu hatırlatarak "Bu seçim mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mühürü yoktur. 24 milyon oyun namusu için bugün YSK'ya başvuruyoruz.YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriten almaktadır. Belli siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir; demokrasiye ihanettir." dedi.