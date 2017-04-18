Tunceli'de düşen helikopterden haber var!

AFAD'a göre helikopterin koordinatları belirlendi.

ARAMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Helikopterin, Sarıgül Köyü kırsalında düşmüş olabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Diyarbakır'dan havadan, Elazığ ve Erzurum'dan ise karadan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yine Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya'dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da düşen helikopterlerden sinyal almak için uçuyor. Ancak bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle helikopterler alçak irtifada uçuş yapmakta zorlanıyor.



YOLDA HEYELAN OLDU



Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü'ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.



112'Yİ ARADILAR; YARALI VAR



Arama çalışmaları sürerken helikopterin mürettebatından bir kişi 112'yi telefonla arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sağlık Bakanlığınca, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin sevk edildiği bildirildi.