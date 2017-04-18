Tunceli'den acı haber geldi: 12 şehit

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bu sabah 11 civarında düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterdeki 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 askeri personel şehit olduğu bildirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi.

ENKAZA ULAŞILDI



Bölgeye indirilen özel timlerin yaptığı çalışma sonrası saat 17.00 sıralarında 2 helikopterin enkazın bulunduğu alana ulaştığı bilgisi geldi. Bölgeden gelen bilgilere göre helikopterin enkazı kara saplanmış şekilde bulundu.



HELİKOPTERDEKİ 12 KİŞİ ŞEHİT OLDU



Ekiplerin enkaza ulaşmasının ardından korkulan haber geldi. Helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 askeri personel şehit oldu.



HAVA ŞARTLARI ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıklamış, Pülümür Belediye Başkanı da canlı yayında kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu, yürümek zorunda olduklarını belirtmişti.



SİSTEN DOLAYI DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, muhtemel düşük görüş şartları nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.



SINIR ÖTESİNDE DE GÖREV YAPIYORLAR

Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen bir çok sınır ötesi harekat sırasında S-70 Sikorsy helikopterleri görev yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan S-70 Sikorsky modeli helikopterler, 1992-1994 yıllarında 10 adet ve 1999-2003 yıllarında 50 adetlik gruplar halinde satın alındı. TSK S-70 Sikorsy askeri helikopterler için 562 milyon dolar harcadı. Helikopterlerin birim maliyetinin 12 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

