19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Rus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'de

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Rus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'de
Dünyaca ünlü Rus işadamı 69 yaşındaki Victor Rashnikov'un 140 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' adlı süper lüks yatı, Fethiye'ye demirledi.
Rus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'de Rus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'de Rus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'de

Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Victor Rashnikov'un süper lüks yatı 'Ocean Victory', dün öğle saatlerinde Fethiye Körfezi'ne girerek limana demirledi. Yata bu sabah, İzmir Aliağa'dan gelen 12 tankerle yaklaşık 1 milyon lira tutarında 350 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yatın akşam limandan ayrılarak Karayip Adaları'na gideceği kaydedildi. Gebze ve İskenderun'da demir çelik tesisleri bulunan ve 'Demir Kralı' olarak anılan Rashnikov'un yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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7 GÜVERTESİ, 6 YÜZME HAVUZU VAR

Yüzen saray görünümündeki yat İtalya tersanelerinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. 13 kabini bulunan yat, 7 güvertesi, 6 yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam ve 14 metre uzunluğundaki yüzer iskelesiyle dikkat çekiyor. 50 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte, açılır kapanır helikopter hangarı bulunuyor. 8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.

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"RUSYA'NIN DEMİR SEKTÖRÜ LİDERİ"

Yata yakıt ikmalini gerçekleştiren İzmir merkezli Teco Marin firmasının genel müdürü Nuri Turp, yatın dünya denizlerinde bulunan nadir yatlarından biri olduğunu söyledi. Rashnikov'un Rusya'nın demir sektörü lideri olduğunu kaydeden Turp, yata yaklaşık 1 milyon liralık yakıt ikmali yaptıklarını kaydetti.

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Rus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'deRus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'deDünyaca ünlü Rus işadamı 69 yaşındaki Victor Rashnikov'un 140 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' adlı süper lüks yatı, Fethiye'ye demirledi.
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