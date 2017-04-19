Türkiye'den sert tepki: Sınırı aştınız!

AB Bakanı Ömer Çelik anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı değerlendirmedeAvrupa ülkelerine ve AGİT'e tepki gösterdi.

Bakan Çelik düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra kimin başkan olacağı belli değilidir. Türkiye'de nasıl bir sistem olacağına Türk halkı karar verecektir. " dedi.



AGİT'E TEPKİ: SINIRI AŞTINIZ

AGİT'in referandum sonrası yayınladığı rapora tepki gösteren, Bakan Çelik, "Açıklamalar mesnetsiz ve olgunluktan uzaktır ve sınırı aşmıştır.AGİT bildirgesinde evet kampanyası yapılamayan ülkelere hiç yer vermemesi bu kurumun saygınlığını düşündürmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları birinci sınıftır. Hiç kimse ikinci sınıf değildir. Hayır oyu verenlere farklı muamele düzenlenecek yorumları dışarıdan ülkeye kutuplaşatırmaya yöneliktir.Bundan sonrasında AB kurumları ve ülkelerinin artık Türkiye referrandumları ile ilgili konuşmalarını değil aramızdaki işbirliği ile ilgili konuşmalar bekliyoruz.

AGİT'in siyasi yorumlara girmeden teknik konularla ilgilenmesini öneriyoruz yoksa Türkiye için hiç bir anlamı olamyacaktır.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi Türkiye'nin hakkıdır. Şimdiye kadar verilen hiç bir söz tutulmamıştır. Türkiye üzerine düşen görevleri yapmıştır."