Sincar'daki Ezidhan Savunma Birlikleri Komutanı Haydar Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ezidi Demokrat Partisi'nin kurulması için yasal izinleri aldım ve bu partinin genel sekreteriyim. Partimiz, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm Ezidilerin haklarını güvence altına almak için mücadele edecektir." dedi.
Ezidilerin daha çok merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerde yaşadığını dile getiren Şeşo, bu nedenle partinin kuruluşuyla ilgili izni Bağdat'tan aldıklarını söyledi.
Partinin IKBY'de de faaliyet göstermesi için başvuruda bulunduklarını belirten Şeşo, yeni partinin kuruluşuyla birlikte Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) merkezi komite üyeliğinden istifa ettiğini de açıkladı.
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına tepki gösteren Şeşo şöyle dedi:
"Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin yasalarına bağlı kalarak, PKK'nın Şengal'deki (Sincar) varlığına karşıyız. Yasalara göre illegal örgütlerin Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde varlığı kabul edilmiyor. Bu yüzden en kısa zamanda bölgeden çekilmelerini temenni ediyoruz."
DAHA ÖNCE SAVUNMA BİRLİKLERİ KURMUŞLARDI
Haydar Şeşo, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Sincar'a saldırmasının ardından Ezidhan Savunma Birlikleri'ni kurmuştu.
IKBY Başkanı Mesut Barzani, şubat ayında Ezidhan Savunma Birlikleri'nin aşamalı olarak Peşmerge Bakanlığı bünyesine geçmesine onay vermişti.
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Irak'ta PKK'ya karşı yeni oluşum!
Sincar'daki Ezidhan Savunma Birlikleri Komutanı Haydar Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ezidi Demokrat Partisi'nin kurulması için yasal izinleri aldım ve bu partinin genel sekreteriyim. Partimiz, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm Ezidilerin haklarını güvence altına almak için mücadele edecektir." dedi.
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