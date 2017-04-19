19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Kardak Kayalıkları'nda tehlikeli gerginlik

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Kardak Kayalıkları'nda tehlikeli gerginlik
Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasında Kardak Kayalıkları'nda gerginlik yaşandı.
Kardak Kayalıkları'nda tehlikeli gerginlik Kardak Kayalıkları'nda tehlikeli gerginlik Kardak Kayalıkları'nda tehlikeli gerginlik

Türk Sahil Güvenlik botu, karasularımızı ihlal edip Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 2 mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelen, ardından Kardak'a yönelen Yunan botunu kovalamaca sonucu bölgeden uzaklaştırdı.

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PASKALYA ZİYARETİ

Geçen hafta sonu Paskalya Bayramı nedeniyle Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Kalalimnos Adası'na ardından da Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki ve Kardak kayalıklarına sekiz mil mesafedeki Bulamaç (Farmakonisini) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'nı ziyaret etmesinin ardından bölgede bulunan Yunan botlarının Türk karasularını ihlalleri sıklaştı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU MÜDAHALE ETTİ

Bugün öğle saatlerinde Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Gümüşlük Mahallesi'ne iki mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelmesinin ardından Kardak Kayalıkları yakınında devriye nöbeti yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahalede bulundu.

2 METRE KADAR YAKLAŞTILAR

Türk botu, Yunan botunu kovalamaca sonucu Türk karasularından çıkardı. İki ülke botunun zaman zaman birbirlerine iki metre kadar yaklaşması dikkati çekti. Ardından bur süre sonra Yunan botu bu defa da Kardak Kayalıkları önlerine gelmek istedi. Ancak Türk botu yine engel oldu.

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