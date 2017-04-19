19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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İşte Erdoğan'ın genel başkan olacağı tarih

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İşte Erdoğan'ın genel başkan olacağı tarih
Referandum sonuçlarının ay sonunda kesinleşmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye üye olacak.
İşte Erdoğan'ın genel başkan olacağı tarih İşte Erdoğan'ın genel başkan olacağı tarih İşte Erdoğan'ın genel başkan olacağı tarih

AK Parti rozetini takacak Cumhurbaşkanı mayıs ayında ise kurucusu olduğu partinin genel başkanlık koltuğuna oturacak.

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden biri olan partili cumhurbaşkanı uygulamasının hemen yürürlüğe girecek olması nedeniyle AK Parti'de hazırlık başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayının sonunda kurucusu olduğu AK Parti saflarına dönmesi bekleniyor.

KAPSAMLI BİR TÖREN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

16 Nisan referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından AK Parti, geri dönüş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda AK Parti'ye üye olup rozetini takması bekleniyor. AK Parti, Erdoğan'ın partiye resmi olarak dönüşünü görkemli bir şekilde kutlamak istiyor. Bu nedenle üyelik kaydının yapılmasına ilişkin büyük bir tören hazırlanması planlanıyor. Bu törene ilişkin kapsamlı hazırlıklar büyük titizlikle yürütülüyor.

MAYIS'TA GENEL BAŞKAN

Parti üyeliğinin ardından Erdoğan'ın AK Parti grup toplantılarına da katılması bekleniyor. AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üyelik sürecinin ardından hemen partinin Genel Başkanı olmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da parti üyeliğinin ardından Mayıs ayında AK Parti Genel Başkanlığı'nı üstlenmesi bekleniyor. AK Parti yönetiminde bu sürecin hızlandırılmasının ülke için hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Sabah

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