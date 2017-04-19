19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Referandum iptal edilir mi?

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Referandum iptal edilir mi?
YSK, tartışmalı mühür kararının gerekçesini 48 saat sonra açıkladı.
Referandum iptal edilir mi? Referandum iptal edilir mi? Referandum iptal edilir mi?

Referandum sonrası ‘mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na ( YSK) AK Parti adına başvuruda bulunan AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır’a şunları söyledi:

SEÇMEN İRADESİ:

Seçim günü sabah saatlerinde ‘Tercih’ mührü yerine, bazı yerlerde ‘Evet’ mührünün kullanıldığına dair teşkilatlarımızdan mesajlar geldi. Reyhanlı, Elazığ, Edirne’de, Ankara’da bile oldu. Talebimiz üzerine YSK’dan ‘Evet’ mührünün de geçerli olacağına dair karar çıktı. İlerleyen saatlerde ise bu kez mühürsüz oy pusulalarının olduğuna dair yoğun bildirimler tarafımıza ulaştı. Vatandaşlar sabah saatlerinde kalkıp iradelerini yansıtmak için oylarını kullanmış. Seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun bu oylara sahip çıkması lazımdı. Sandık kurullarındaki görevlinin hatasının (oy pusulalarının mühürlenmemesi) seçmen iradesini gasp etmemesi için YSK’ya müracaat ettik.

SAYGISIZLIK OLACAKTI:

Müracaatımızı kurul tartıştı ve geçmiş dönemde alınan emsal kararları ışığında bu oyların geçerli sayılacağına karar verdi. Çünkü seçmen gerçek seçmen, oy pusulası da gerçek. Kullanılan mühür de gerçek. Bu durumda bu oyları geçersiz saymak seçmen iradesine saygısızlık olacaktır. Bu nedenle YSK oyların geçerli sayılmasına karar verdi. Bu durumda ne kadar oy pusulası olduğunu belirlemek mümkün değildir. Kaldı ki bu pusulaların mühürleri sonradan da tamamlanmış olabilir.

ANAYASA YSK’YA YETKİ VERİYOR:

(Yasaya aykırı iddiası) Anayasa’nın 79. maddesi Yüksek Seçim Kurulu’na seçim ile ilgili her türlü kararı alma imkânı veriyor. YSK aynı zamanda bir yargı organıdır. Yani seçim yargısı vazifesi vardır. Aynı zamanda Anayasa’da yeni yasama bölümünde düzenlenmiştir. Bu nedenle de düzenleyici işlemler yapma ve karar alma yetkisi de var. Benim seçme hakkımdan alınıyorsa YSK ‘Vay yasada böyle’ diye bu oyların geçersiz sayılmasına karar veremezdi.

İTİRAZLARDAN BİR SONUÇ ÇIKMAZ

(İtirazlar, iptal istemi) Biliyorsunuz seçim yargısının üzerinde Anayasa Mahkemesi ya da uluslararası bir yargı kurumunun denetim yapması mümkün değildir, ilk ve son yargı yeri YSK’dır. Tabii CHP’nin müracaatlarının önünde bir engel yok. Arada 1 milyon 300 bin oy farkı var. Bunun kapanması ya da seçimin iptal noktasına gitmesi mümkün değildir. Bunu ancak rüyalarında görürler. İtirazlardan da bir sonuç alınamayacağını düşünüyorum.

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