ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyor

ASELSAN'ın denizaltı savunmasına yönelik geliştirdiği hafif torpido ilk kez görücüye çıkıyor.

Savunma sanayiiden yerli hamlerler üst üste geliyor. 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF) Türkiye damga vuracak.

YAKIN GELECEĞİN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİNDEN



Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren, Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA), yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK), öz kaynakları ile geliştirilip üretilen SONOBOY ve ASIST ile yurt dışı pazarları da hedefleyen Aselsan, bunlara bir yenisini ekledi.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK



ASELSAN tarafından geliştirilen hafif torpido, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) ilk defa sergilenecek.

TORK İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Denizaltı savunma harbinde kullanılan hafif torpido, ASELSAN tarafından geliştirilen TORK ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.