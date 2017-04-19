19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:12Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 19°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 91.562 0.21
  • Altın: 151,860 0.05
  • Dolar: 3,6739 0.10
  • Euro: 3,9418 0.39

ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyor

»
ASELSAN'ın denizaltı savunmasına yönelik geliştirdiği hafif torpido ilk kez görücüye çıkıyor.
ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyor
ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyor ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyor ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyor

Savunma sanayiiden yerli hamlerler üst üste geliyor. 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF) Türkiye damga vuracak.

YAKIN GELECEĞİN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİNDEN

Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren, Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA), yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK), öz kaynakları ile geliştirilip üretilen SONOBOY ve ASIST ile yurt dışı pazarları da hedefleyen Aselsan, bunlara bir yenisini ekledi.

ipspa_1492513688_4456.jpg

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

ASELSAN tarafından geliştirilen hafif torpido, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) ilk defa sergilenecek.

TORK İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Denizaltı savunma harbinde kullanılan hafif torpido, ASELSAN tarafından geliştirilen TORK ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milyonlarca kişiye müjde! O borçlar siliniyor...Milyonlarca kişiye müjde! O borçlar siliniyor...Vergi, prim, ceza gibi borçlar yeni yapılandırma ile kolayca ödenecek. 2017 Mart sonuna kadar olan borçların faizi silinecek, 36 ay vade imkanı gelecek
Hükümetten 450 milyar liralık hamleHükümetten 450 milyar liralık hamleCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş öncesi güçlü büyümeyi yakalamaya yönelik adımlar hızlanacak.
İsrail'den Türkiye kararı! Tamamen kaldırdıİsrail'den Türkiye kararı! Tamamen kaldırdıİsrail Türkiye'den ithal edilecek domatesi vergiden muaf tutacak. Vergisiz ilk domates İsrail'e ulaşacak.
Goldman Sachs dolardan vazgeçti!Goldman Sachs dolardan vazgeçti!Son yıllarda uluslararası piyasalarda çok hızlı yükselen dolarda algı değişiyor. Goldman Sachs, avro, İngiliz sterlini ve Çin yuanına karşı dolar satın alma tavsiyesinden vazgeçti.
ASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyorASELSAN'ın torpidosu görücüye çıkıyorASELSAN'ın denizaltı savunmasına yönelik geliştirdiği hafif torpido ilk kez görücüye çıkıyor.
Rus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'deRus demir kralının yüzen sarayı Türkiye'deDünyaca ünlü Rus işadamı 69 yaşındaki Victor Rashnikov'un 140 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' adlı süper lüks yatı, Fethiye'ye demirledi.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "serbestleşiyor"18 Nisan 2017 Salı 12:25
  • Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor18 Nisan 2017 Salı 12:10
  • İşsizlik rakamları 4 milyona dayandı18 Nisan 2017 Salı 10:43
  • Referandumun 3 sonucu var!18 Nisan 2017 Salı 10:13
  • Türkiye’nin ihracatına konteyner kumpası18 Nisan 2017 Salı 07:53
  • Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini!17 Nisan 2017 Pazartesi 15:09
  • Altın fiyatları zirveyi gördü17 Nisan 2017 Pazartesi 12:00
  • Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki!16 Nisan 2017 Pazar 22:38
  • İstanbul'a denizden destek! Yenikapı'da görüntülendi16 Nisan 2017 Pazar 15:25
  • Dolarda keriz silkeleme operasyonu16 Nisan 2017 Pazar 15:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri