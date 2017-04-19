Ne yapmaya çalışıyorlar? Tehlikeli girişim!

Referandumu protesto etmek için eş zamanlı tüm yurtta eylem yapma çağrısını içeren bir evrak sosyal medyada CHP adına yayıldı. CHP 'evrakı biz yaymadık' açıklamasında bulundu.

16 Nisan referandumundan "evet" çıkmasıyla birlikte bazı çevreler ülkeyi germek için tehlikeli bir kalkışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor.

EŞ ZAMANLI OLARAK SOKAĞA ÇIKIN ÇAĞRISI

Genel Merkez tarafından partililere gönderildiği iddia edilen ve sosyal medyada yayılan evrakta, referandum sonuçlarına yönelik protesto gösterilerinin sistemli şekilde partinin organizasyonuyla yapılacağı bildiriliyor. Söz konusu yazıda, protestoların tüm yurtta eş zamanlı yapılmasının önemine işaret ediliyor.

CHP GENÇLİK KOLLARI: EVRAK BİZE AİT DEĞİL

CHP Gençlik Kolları ise Twitter'dan bu bilginin doğru olmadığını, söz konusu yazının kendilerine ait olmadığını duyurdu.

GÖKÇEK: SOROS TÜRKİYE'DE!

Bu girişim, akıllara ikinci Gezi kalkışması söylentilerini getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu' ifade ederek "Soros'un şu günlerde Türkiye'ye gelmesi tesadüf olamaz. Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal" demişti.

BBC CANLI YAYIN ARACI KİRALADI İDDİALARI

Öte yandan, BBC/CNN gibi dünyaca ünlü TV kanallarının, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlandığı da iddia edildi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA CHP ADINA YAYILAN O YAZI

SOSYAL MEDYADA "PROVOKASYONA GELMEYİN" ÇAĞRILARI

"Evet" ya da "Hayır" oyu veren vatandaşlar şimdiye kadar bu tür kışkırtmalara karşı sükunetini korudu.

Sosyal medyada, söz konusu provokasyonun gerçekleşmesi halinde, vatandaşların sağduyuyu elden bırakmadan, sataşmalara ve kışkırtmalara prim vermemesi yönünde çağrılar yapılıyor.