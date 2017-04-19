Mete Yarar: Kafamdaki tek soru işareti...

Güvenlik uzmanı Mete Yarar Tunceli'de düşen helikopter hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tunceli'de düşen ve mürettebat ile birlikte 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazası hakkında güvenlik uzmanı Mete Yarar Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Yarar'ın açıklamaları şöyle;

Özellikle ulaşımı zor olan, bazı imkansızlıklardan dolayı konvoy çıkartma, emniyet açısından sıkıntılı olan yerlerde bu helikopterler aynı zamanda personel taşıması için de kullanılıyor. Elazığ'dan bölgeye herhangi birim gidecekse bu helikopterle taşıma yapılıyor. Dönerken de izne gidecek veya görev süresi tamamlanmış personel de bu helikopterle taşınıyor. Başka bir bilgi daha vereyim, helikopterde bulunan personel sayısına baktığınızda her birisinin ayrı ayrı görev yerlerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Anladığım kadarıyla personeli Elazığ'a götürüyor, bu tip helikopterler tam tesisatlı, yani savaş durumunda sırt çantalarıyla beraber olan bir timi taşıyabilir o da yaklaşık yirmi kişidir.

YOLCU SAYISI HELİKOPTERİ ZORLAYICI BİR FAKTÖR MÜ?

Yolcu sayısına baktığımızda mürettebatı saymazsak dokuz kişi var, bu da helikopteri zorlayıcı bir faktör değil. Ama anladığım kadarıyla bölgelde yoğun bir sis olduğuyla ilgili bir duyum var.

ESKİ BİR HELİKOPTER DEĞİL

Şunu da söyleyebiliriz bu helikopter yeni mi, eski mi diye çok tartışılır onu da söyleyerek gideyim. Bu helikopterler dünyada zor arazi şartlarında en iyi kullanılan helikopterler, bundan daha iyisi yapılmadı o anlamda da eski bir helikopter değil, her şeyi yedekli olan bir helikopter, çift motorlu bir helikopter ve bütün sistemler bir tanesi arızaya girdiğinde yedeği çalışacak şekilde yapılmış, ne olursa olsun eski de olsa dünyada kullanılan en iyi helikopter diyebiliriz.

"KAFAMDAKİ TEK SORU İŞARETİ..."



Hem TSK'nın hem de polisin envanterinde var, lisansı alındıktan sonra motorları dahil Türkiye'de üretilmeye başlandı. Bir kez daha söyleyebilirim bu helikopter yerine başka bir helikopter olsaydı şartlar anlamında zaten irtifasını kaldırması söz konusu değil. Tunceli irtifa anlamında yüksek bir yer, bu alanda da kullanılabilecek en ideal helikopter bu. Benim kafamdaki tek soru işareti; helikopter düşmeden önce kuleyle irtibatının kesilmesidir, sanırım helikopterle irtibatının nasıl kesildiği konusunda AFAD bir açıklama yapacaktır." dedi.