19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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İşte CHP ve HDP'yi köşeye sıkıştıracak belgeler

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YSK'nın siyasi polemik malzemesi yapılan "mühürsüz pusula" kararına CHP ve HDP'nin de destek verdiği ortaya çıktı! İşte o tutanaklar...
İşte CHP ve HDP'yi köşeye sıkıştıracak belgeler
İşte CHP ve HDP'yi köşeye sıkıştıracak belgeler İşte CHP ve HDP'yi köşeye sıkıştıracak belgeler İşte CHP ve HDP'yi köşeye sıkıştıracak belgeler

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına dair en büyük tartışma, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "mühürsüz oyların kabul edileceği" ile ilgili açıklaması etrafında yaşanıyor.

YSK bu kararın daha önce de uygulandığını dile getirse de tartışmalar son bulmadı.

YSK’nın mühürsüz oyları geçerli saymasının yasaya aykırı olduğunu savunan CHP, referandumun iptali için harekete geçti.

AK Parti ise YSK kararını, “teknik bir konu” olarak değerlendirerek, bu kararın seçime gölge düşüremeyeceği görüşünde.

"MÜHÜRSÜZ PUSULA" KARARI İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE MUHALEFET TALEBİ İLE UYGULANDI

Tartışmaların siyasi ayağı devam ederken, mühürsüz pusulalarda kullanılan oyların geçerli sayıldığı pekçok örnek de ortaya çıkmaya başladı.

2015 yılında yapılan seçimde sandık kurulundaki görevlilerin aynen 16 Nisan referandumunda olduğu gibi hata yaparak, oy pusulalarına YSK'nın mührünü vurmadığı tespit edildi.

Bugün, mühürsüz pusulalardaki oyların geçersiz sayılmasını isteyen CHP ve HDP ise o gün mühürsüz oyların "geçerli" olması için itirazda bulundu.

İlçe Seçim Kurulu bu oyları iptal etmek isterken, konu İl Seçim Kurulu’na taşındı.

Nihai kararı veren İl Seçim Kurulu ise CHP ve HDP' nin bu itirazlarını kabul ederek mühürsüz oyları geçerli saydı.

AYNI KARARA 16 NİSAN'DA CHP VE HDP DE İMZA ATTI

Hafta sonu yapılan referanduma ilişkin de yeni bazı bilgiler ortaya çıktı.

Ümraniye 3017 No’lu sandıkta, sandık kurulu üyeleri 48 oy pusulasının arkasının kendi hataları ile mühürlenmediğini fark etti.

Hatalarını telafi etmek isteyen görevliler oyların geçerli sayılmasına oybirliği ile karar vererek tutanak hazırladı.

Bu karara CHP’li ve HDP’li üyeler de imza attı.

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