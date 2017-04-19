19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş 72 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.

Yaz tatillerini Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinde geçirmektedir.

Ödülleri :

2010 – ‘İsmail Dümbüllü’ ödülü, Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyunundaki rolü için

1981 – “Avni Dilligil” En İyi Oyuncu ödülü

Filmleri ve Dizileri:

– Fırıldak Ailesi (Sabri) Seslendirme-2013

– Kasaba – 2009

– Vesaire Vesaire – 2008

– Limon Ağacı – 2008

– Hemşire Meri – 2008

– Yalan Dünya – 2007

– Hicran Sokağı – 2007

– Çinliler Geliyor – 2006

– Yalancı Yarim – 2006

– Canın Sağolsun – 2005

– Saklambaç – 2005

– Teberik Şanssız – 2005

– Pardon – 2005

– Tatil Aşkları – 2004

– Mürüvvetsiz Mürüvvet – 2004

– Halk Düşmanı – 2004

– Balans ve Manevra – 2004

– Sultan Makamı – 2003

– Hababam Sınıfı: Merhaba – 2003

– Kırık Ayna – 2003

– Tek Celse – 2001

– Deli Yürek-Boomerang Cehennemi – 2001

– Koltuk Sevdası – 2001

– Yaralı Kurt – 2000

– Tersine Dünya – 2000

– Filler ve Çimen – 2000

– Fasulye – 2000

– Sen Allahın Bir Lutfusun – 1999

– Aile Bağları – 1999

– Kadınlar Kulübü – 1999

– Salacak Öyküleri – 1998

– Unutabilsem – 1998

– Hollywood Kaçakları – 1996

– Sevda Kondu – 1996

– Süper Yıldız – 1995

– Ayrı Dünyalar – 1995

– Ayrı Dünyalar (2) – 1995

– Çiçek Taksi – 1995

– İz – 1994

– Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1992

– Çapkın Baba – 1990

– Abuk Sabuk Bir Film – 1990

– Şen Sulukule – 1990

– Talih Kuşu – 1989

– Kırmızı Gece – 1988

– Arkadaşım Şeytan – 1988

– Küçüksün Yavrum – 1988

– Gemileri Yakmak – 1988

– Keklik Ali – 1988

– Sevimli Hırsız – 1988

– Zamansızlar – 1987

– İşte Kadın – 1987

– Son Yüzelli Metre – 1987

– Son Urfalı – 1986

– Tokatçılar – 1986

– Ava Giden Avlanır – 1986

– Sana Öyle Hasretim Ki – 1985

– Köfteci Holding – 1985

– Para Babası – 1985

– Kızlar Sınıfı Yarışıyor – 1985

– Bir Akşam Üstü – 1985

– Assolist – 1985

– Sensizliğe Alışacağım – 1985

– Gazino Bülbülü – 1985

– Fidan – 1984

– Berduşlar Sosyetede – 1984

– Kader – 1984

– Sevginin Bedeli – 1984

– Karımı Gördünüz mü? – 1984

– Sevdalandım – 1984

– Aptal Kahraman – 1983

– Futboliye – 1983

– Yıkılan Gurur – 1983

– Faize Hücum – 1982

– Nikah Masası – 1982

– Arkadaşım – 1982

– Berduşlar – 1982

– Görgüsüzler – 1982

– Yapışık Kardeşler – 1981

– Bay Alkolü Takdimimdir – 1981

– Şabancık – 1981

– Şaşkın Milyoner – 1980

– Devlet Kuşu – 1980

– Zübük – 1980

– Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım – 1980

– Bereketli Topraklar Üzerinde – 1979

– N’Olacak Şimdi – 1979

– Sev Beni – 1979

– Skandal – 1979

– Biz Böyle Severiz – 1979

– Dokunma Yanarsın – 1979

– Doyumsuzlar – 1979

– Vur Vur Kaç Kaç – 1979

– Koca Aranıyor – 1979

– Aşk Bebeği – 1979

– Yedi Kocalı – 1979

– Sevimli Aşık – 1979

– Yatak Hikayemiz – 1979

– Bir Öpücük Ver Bana – 1979

– Kara Leke – 1979

– Rezalet – 1979

– Sevginin Bedeli – 1979

– Pusu – 1979

– Üşütük – 1978

– Ne Olacak Şimdi – 1978

– Sormagir Sokağı – 1978

– Şeytan Köşeyi Döndü – 1978

– Zor Oyunu Bozar – 1978

– Yengen – 1978

– Yalnız Kalp – 1978

– Sımsıcak – 1978

– Kabadayı Böyle Sever – 1978

– Uçurum – 1978

– Korkak Kahraman – 1978

– Aşkın Sıcaklığı – 1978

– Sıra Sana Gelecek – 1978

– Hırçın Kız – 1977

– İki Aşk Arasında – 1977

– Yeşilçam Sokağı – 1977

– Hızlı Giden Yorulur – 1977

– Ne Zaman Geleceksin – 1977

– Sen Ve Ben – 1977

– Hayret 17 – 1975

– Çapkın Kızlar – 1975

– Sevimli Frankenstein – 1975

– Minik Cadı – 1975

– Teşekkür Ederim Büyükanne – 1975

– Şaşkın Damat – 1975

– Acele Koca Aranıyor – 1975

– Askerin Dönüşü – 1974

– Çirkin Dünya – 1974

– Erkekler Ağlamaz – 1974

– Ayrı Dünyalar – 1974

– Bırakın Yaşayalım – 1974

– Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – 1974

– Kara Murat Ölüm Emri – 1974

– Yüz Liraya Evlenilmez – 1974

– Karateciler İstanbul’da – 1974

– Yumurcak / Veda – 1974

– Yaz Bekarı – 1974

– Kısmet – 1974

– Sığıntı – 1974

– Gazi Kadın / Nene Hatun – 1973

– Umut Dünyası – 1973

– Güllü Geliyor Güllü – 1973

– Karateci Kız – 1973

– Mevlana – 1973

– Acı Hayat – 1973

– Soyguncular – 1973

– Utanç – 1972

– Gönül Oyunu (2) – 1972

– Asi Gençler – 1972

– Kara Leke – 1970

 

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