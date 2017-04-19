19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Dünyayı ayağa kaldırmıştı! gerçek ortaya çıktı

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ABD yönetiminin Kuzey Kore’ye gözdağı vermek amacıyla Doğu Çin Denizi’ne gönderdiğini açıkladığı uçak gemisi USS Carl Vinson’ın gerçekte tam ters yönde seyrettiği ileri sürüldü.
Dünyayı ayağa kaldırmıştı! gerçek ortaya çıktı
Dünyayı ayağa kaldırmıştı! gerçek ortaya çıktı Dünyayı ayağa kaldırmıştı! gerçek ortaya çıktı Dünyayı ayağa kaldırmıştı! gerçek ortaya çıktı

Geçtiğimiz Pazar günü tüm dünyaya yayılan haberde ABD’nin Pasifik Donanması Komutanı Amiral Harry Harris, "Kuzey Kore’nin tehditlerini" ABD donanması ile karşılayacaklarını söyleyerek uçak gemisi USS Carl Vinson’a Kore yarımadası yakınındaki Japon Denizi'ne hareket emri verildiğini açıklamıştı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ta üç gün sonra, "Çok güçlü bir donanma gönderiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TAM TERSİ İSTİKAMETTE

İsveç televizyon kanalı SVT'nin Amerikan basınına dayandırdığı haberde ise, donanmaya Kuzey Kore'ye doğru seyir emri verildiği açıklamasının yapıldığı sırada uçak gemisi USS Carl Vinson ve donanmanın bir bölümünün gerçekte tam tersi istikamette, önceden planlandığı şekilde Avustralya donanması ile birlikte gerçekleştirilecek tatbikata katılmak üzere Sunda Boğazı’nı geçerek Hint Okyanusu’na açıldığı belirtildi.

Haberlerde USS Carl Vinson’ın kendi Facebook sayfasında Kuzey Kore’den 590 deniz mili uzaklıkta Java ve Endonezya’nın Sumatra Adası arasındaki Sunda Boğazı’ndan geçerken resimlerinin olduğu belirtiliyor.

ABD’nin Suriye’nin hava üssünü vurmasından hemen iki gün sonra, USS Carl Vinson uçak gemisinin Kuzey Kore’ye doğru hareket etme emrinin verildiğinin duyulması, dünya kamuoyunda Trump’ın izleyeceği yeni katı dış politikanın işareti olarak değerlendirilmiş, 15 Nisan’da kurucu liderleri Kim İl Sung’un 105.doğum gününü kutlamaya hazırlanan Kuzey Kore’ye karşı güç gösterisi olarak görülmüştü.

Haberlerde USS Carl Vinson uçak gemisinin şu anda "Trump’ın emri" doğrultusunda kuzeye yöneldiği ve Japon Denizi’ne 25 Nisan’da ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Konu ile ilgili Beyaz Saray ve ABD Donanması’ndan henüz bir açıklama yapılmazken uzmanlar arasında farklı görüşler de dile getiriliyor.

Şanghay Üniversitesi Kore Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Cai Jian Washington Post fazetesine verdiği demeçte, ABD’nin Kuzey Kore’ye askeri bir müdahale yapmayı düşündüğüne inanmadığını belirterek, bunun ‘psikolojik savaş yada blöf’ olma olasılığına işaret ediyor.

Aynı haberde, ABD’li düşünce kuruluşu Center for Strategic Budgetary Assessments uzmanlarından Ross Babage ise, "Bu blöften de öte bir şey. Blöf ciddi olmadığınızı gösterir. Bana göre ABD yönetimi çok ciddi. 40 yıldır Kuzey Kore’nin nükleer silahlara sahip olmaması için çalışıyor" diye konuştu.

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