19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Kritik görüşme için tarih belli oldu!

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Referandum sonuçlarının ardından Trump’tan kutlama telefonu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönem Washington’u ziyaret edecek.
Kritik görüşme için tarih belli oldu!
Kritik görüşme için tarih belli oldu! Kritik görüşme için tarih belli oldu! Kritik görüşme için tarih belli oldu!

Referandum sonuçlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan kutlama telefonu alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönem Washington’u ziyaret edecek. Erdoğan’ın Washington’a resmi bir ziyaret yapacağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün akşam ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la yaptığı telefon görüşmesinde kararlaştırıldı.

RAMAZAN BAŞLAMADAN 

Edinilen bilgiye göre iki başkent, Erdoğan ve Trump’un programlarını dikkate alarak en uygun zamanı belirlemek için çalışmalara başlayacak. Diplomatik kulislerde iki tarafın programının uygun olması halinde ziyaretin Ramazan ayının başlamasından önce gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

SURİYE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde bölgeler konular ve işbirliğinin yanısıra Suriye konusu da ağırlıklı olarak ele alındı. Tillerson bir kez daha, Türkiye’nin DEAŞ terör örgütüne karşı başarıyla tamamladığı Fırat Kalkanı harekatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki bakanın görüşmesinde Rakka’ya yönelik olası kapsamlı bir operasyon da konuşuldu. Çavuşoğlu, Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye’nin bilinen pozisyonunu bir kez daha anlatarak, PYD/YPG güçleri ile birlikte hareket edilmesine sıcak bakmadığını vurguladı. İki taraf Esad’sız bir Suriye konusundaki görüş birliğini de bir kez daha teyid etti.

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