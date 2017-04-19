19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Hükümetten 450 milyar liralık hamle

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Hükümetten 450 milyar liralık hamle
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş öncesi güçlü büyümeyi yakalamaya yönelik adımlar hızlanacak.
Hükümetten 450 milyar liralık hamle Hükümetten 450 milyar liralık hamle Hükümetten 450 milyar liralık hamle

2 yıl içinde yapılacak 450 milyar liralık yatırım için istihdam teşvikinden Varlık Fonu’na kadar birçok adım atılacak.

Referandumdan çıkan 'evet' kararının ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için ilk adımı atarken, ekonominin yeni sisteme uyumu için de yol haritası hazırlıyor. Türkiye'ye sınıf atlatacak, güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalamaya yönelik önemli adımlar atılacak. Gelecek yılın sonu itibarıyla kamu ve özel sektörün yapacağı yatırım tutarının 450 milyar liraya ulaşması öngörülürken, yeni teşvikler için hazırlık başladı.

İSTİHDAM REFORMU MECLİS'E GELİYOR

İstihdamda 2 milyon artış hedefi aşılacak. İstihdam piyasası reformu kısa sürede Meclis'e sunulacak. İşgücü piyasası reformu kapsamında kıdem tazminatı, esnek çalışma modeli, iş başı eğitim programları gibi birçok önemli başlık yer alıyor. Üretim maliyetlerini aşağı çekmeye yönelik reform paketleri hızla yaşama geçirilecek. Üretim reformu mayıs ayı başında TBMM'ye sevk edilecek. Maliye, üç vergi paketini Bakanlar Kurulu'na sunacak. Vergi tahsilâtı ve denetimi etkin hale getirilecek. Özel sektörün elini güçlendirecek şekilde yeni teşvikler yaşama geçirilecek. Organize sanayi bölgelerindeki yatırımları daha cazip hale getirecek yeni teşvikler verilecek. Varlık Fonu daha güçlü bir yapıya kavuşturulacak.

GIDA ENFLASYONU DÜŞECEK

Gıda Komitesi, gıda kaynaklı enflasyonun aşağı çekilmesine yönelik yeni tedbirleri yaşama geçirecek. Kıdemde kararlılık, kısa süreli çalışana primde kolaylık başta olmak üzere çalışma yaşamında büyük dönüşüm yaşanacak. Endüstri, sektörel, mikro düzeylerde reformlar ve dönüşüm programları devreye girecek. Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak. Taşeron işçilere verilen sözün tutulması için gerekli çalışma tamamlanacak. Bu kapsamdaki işçilerin kadro sorunu kamu personel rejimi kapsamında çözümlenecek.

EKONOMİ BİR NUMARALI GÜNDEM

Maliye Bakanı Naci Ağbal da, ekonominin bir numaralı gündem maddesi olacağını belirterek, enflasyon ve işsizliğinin aşağı çekilmesinin öncelikler arasında bulunduğunu söyledi. Ağbal, ekonominin önünü açacak düzenlemelerin Meclis'e getirilmesi ile birlikte yatırımlarda hızlı toparlanma olacağını söyledi. Ağbal, "Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yatırımların önündeki engelleri kalıcı şekilde kaldıracak düzenlemeleri çalışıyoruz. Teşviklerimizi özel talebe dayalı büyüme kompozisyonunu oluşturacak biçimde şekillendiriyoruz" dedi.

SABAH

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