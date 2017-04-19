19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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ABD'den İran uyarısı! Sular yine ısınıyor

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Dışişleri Bakanı Tillerson 'İran'ın teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü ve bu durumun incelendiğini' duyurdu.
ABD'den İran uyarısı! Sular yine ısınıyor
ABD'den İran uyarısı! Sular yine ısınıyor ABD'den İran uyarısı! Sular yine ısınıyor ABD'den İran uyarısı! Sular yine ısınıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye gönderilen mektupta, Tahran yönetiminin 2015 yılındaki nükleer anlaşmaya uyduğu ancak İran'ın "teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü" ve "yaptırımların kaldırılmasının ABD ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olup olmadığının incelendiği" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzasıyla ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'a İran'la ilgili bir bilgilendirme mektubu gönderildiği belirtildi.

"İran terörizme destek olmaya devam ediyor" başlığıyla yapılan açıklamada, Trump yönetiminin, İran'la 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı detaylı incelediği ifade edildi.

"İran nükleer anlaşmaya uyuyor ama teröre destek veriyor"

Mektupta, 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla İran'ın "nükleer anlaşma koşullarını yerine getirmeye devam ettiği" kaydedildi.

Buna karşın Tahran yönetiminin "teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü" ve "(İran'a) yaptırımların kaldırılmasının ABD ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olup olmadığının incelendiği" vurgulanan açıklamada, Tillerson'ın şu ifadelerine yer verildi:

TRUMP'TAN TALİMAT

"İran, birçok platform ve yöntemle önde gelen terör destekçisi devlet olmaya devam ediyor. Başkan (Donald Trump), Ulusal Güvenlik Konseyi önderliğinde İran'la nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesini ve (İran'a) yaptırımların durdurulmasının ABD ulusal çıkarları açısından hayati olup olmadığının değerlendirilmesi talimatını verdi."

Ayrıca mektupta, söz konusu çalışma tamamlandığında İran'la nükleer anlaşmayla ilgili olarak Kongre ile yakın bir şekilde çalışmak istendiği de not edildi.

İran'la nükleer anlaşma, Obama döneminde 22 Mayıs 2015'te imzalanmıştı ve o tarihten sonra her 3 ayda bir ABD yönetimi, Kongreye anlaşmanın durumuyla ilgili yazılı bilgi veriyordu. 18 Nisan tarihli söz konusu mektubun, Trump yönetiminin Kongreye yaptığı ilk bildirim olduğu belirtildi.

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