Varank'tan Özkök'e çok sert tepki! Alçak yazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün bügünkü köşesinde "hayır veren şehirlerden vergilerin yüzde 84'ünün toplandığını" iddia ederek o şehirde evet veren insanların ekonomiye katkısını yok sayarak açık bir provokasyona imza atmasına sert tepki gösterdi.
Varank, twitter hesabından "Ertuğrul Özkök o kadar alçak bir yazı yazmış ki. Hayırın önde çıktığı illerde eveti yok sayıyor. Evet veren vatandaşları sinsice aşağılıyor " diye yazdı. Özkök, bugünkü yazısında akla durgunluk veren hesaplamalar ile "hayır çıkan illerden vergilerin yüzde 84'ünün toplandığını evet çıkan illerden vergilerin sadece yüzde 16'sının toplandığını" söylemişti.