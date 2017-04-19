19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Varank'tan Özkök'e çok sert tepki! Alçak yazı

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Erdoğan'ın danışmanı Varank, akıllara durgunluk veren hesaplamalarla açık bir provokasyona imza atan Özkök'e çok sert tepki gösterdi.
Varank'tan Özkök'e çok sert tepki! Alçak yazı
Varank'tan Özkök'e çok sert tepki! Alçak yazı Varank'tan Özkök'e çok sert tepki! Alçak yazı Varank'tan Özkök'e çok sert tepki! Alçak yazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün bügünkü köşesinde "hayır veren şehirlerden vergilerin yüzde 84'ünün toplandığını" iddia ederek o şehirde evet veren insanların ekonomiye katkısını yok sayarak açık bir provokasyona imza atmasına sert tepki gösterdi.

Varank, twitter hesabından "Ertuğrul Özkök o kadar alçak bir yazı yazmış ki. Hayırın önde çıktığı illerde eveti yok sayıyor. Evet veren vatandaşları sinsice aşağılıyor " diye yazdı. Özkök, bugünkü yazısında akla durgunluk veren hesaplamalar ile "hayır çıkan illerden vergilerin yüzde 84'ünün toplandığını evet çıkan illerden vergilerin sadece yüzde 16'sının toplandığını" söylemişti.

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