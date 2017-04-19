19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Kılıçdaroğlu sokağı işaret etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumu gayrı meşru sokağa çıkmayı hak sayacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu sokağı işaret etti
Kılıçdaroğlu sokağı işaret etti Kılıçdaroğlu sokağı işaret etti Kılıçdaroğlu sokağı işaret etti

Meclis'teki makamında BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, YSK'nın kararına dair itiraz başvurularından sonuç alamamaları durumunda tavırlarının ne olacağına dair soruya şu cevabı verdi:

"Yapılan değişikliği gayrı meşru sayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gerekirse olayı oraya kadar götüreceğiz ".

SOKAĞA ÇIKIP PROTESTO ETMEK 'HAK'

Kılıçdaroğlu, referandum sonrasındaki sokak protestolarını 'hak' olarak değerlendirdi:

"Yüksek Seçim Kurulu'un aldığı bu karar her kesim tarafından protesto edilmelidir. Protesto etmeye de hakları vardır. Eğer hukukun üstünlüğü kavramı varsa, bu karar çok önemliyse ve bu kavramın evrensel bir değeri varsa hiç kimse bu kavramı yerle bir edemez"

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