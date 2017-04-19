Kılıçdaroğlu sokağı işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumu gayrı meşru sokağa çıkmayı hak sayacaklarını söyledi.

Meclis'teki makamında BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, YSK'nın kararına dair itiraz başvurularından sonuç alamamaları durumunda tavırlarının ne olacağına dair soruya şu cevabı verdi:

"Yapılan değişikliği gayrı meşru sayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gerekirse olayı oraya kadar götüreceğiz ".

SOKAĞA ÇIKIP PROTESTO ETMEK 'HAK'

Kılıçdaroğlu, referandum sonrasındaki sokak protestolarını 'hak' olarak değerlendirdi:

"Yüksek Seçim Kurulu'un aldığı bu karar her kesim tarafından protesto edilmelidir. Protesto etmeye de hakları vardır. Eğer hukukun üstünlüğü kavramı varsa, bu karar çok önemliyse ve bu kavramın evrensel bir değeri varsa hiç kimse bu kavramı yerle bir edemez"