Milyonlarca kişinin hayatını değiştirecek

Başbakan'ın duyurusuyla hayata geçen Cazibe Merkezleri Programı'nda önemli miktarda yol kat edildi. 23 ili kapsayan programda bazı iller daha şanslı...

Türkiye’nin doğusunu ayağa kaldıracak Cazibe Merkezleri Programı’nın son resmi rakamlarını içeren tablo netleşti. Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Bankası ve bölgedeki kalkınma ajanslarına göre 23 il için toplam 3 bin 380 yatırım başvurusu yapıldı. Kalkınma Bakanlığı’nda toplanan yatırım başvurularının toplamı 92 milyar lira olarak hesaplandı. 83,7 milyar lirası sabit yatırımlardan oluşan resmi başvurulara göre; 365 bin 311 kişi istihdam edilecek.



REKOR ŞANLIURFA VE ERZURUM’A

En çok yatırım başvurusu alan ilk beş il Şanlıurfa (450), Diyarbakır(374), Mardin(336), Malatya(334) ve Elazığ(229) olarak sıralandı. Ancak toplam yatırımın büyüklüğü bakımından 20,3 milyar lirayla Erzurum öne çıktı. Bu ili 10,7 milyar liralık yatırımla Şanlıurfa, 9,9 milyar liralık yatırımla Malatya takip ediyor. Yatırım miktarının büyüklüğü bakımında Elazığ 7,3 milyar lirayla dördüncü, Diyarbakır ise 6,2 milyar liralık yatırımla beşinci sırada yer aldı.

EN ÇOK İSTİHDAM YAPILACAK İLLER?

Toplamda 365 bini aşkın istihdam taahhüt edilen 23 il arasında Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Mardin ve Erzurum 20 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacak iller olarak dikkat çekiyor. Liste incelendiğinde bin kişinin altında istihdam çeken tek il 911 kişiyle Tunceli görünüyor. En az istihdam çeken diğer iller ise bin 591 kişiyle Ardahan, 3 bin 985 kişiyle Iğdır, 4 bin 55 kişiyle Kars ve 4 bin 417 kişiyle Ağrı oldu.

19 başvuruyla son sırada yer alan Ardahan, 24 yatırım başvurusu alan Tunceli’yi hem yatırım miktarı hem de istihdam kategorilerinde geride bıraktı.

İL İL DOLAŞIP ANLATTI

Cazibe Merkezleri Programının duyurusu Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak 4 Eylül 2016’da Diyarbakır’da yaptı. 24 Ocak 2017’de yine Başbakan Yıldırım, programa yönelik resmi başvuruları başlattıklarını iş dünyasının katılımıyla Ankara’da açıkladı. Bunun ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, programın daha iyi anlaşılması için il il dolaştı. Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Mardin, Erzincan, Erzurum ve Van’da programın detaylarını iş adamlarına anlatan Elvan, gittiği illerde sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kalkınma Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda ise Bakan Lütfi Elvan; bölge bakanları, kapsamdaki illerin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri ve eleştirilerini dinledi.

YENİ ŞAFAK,