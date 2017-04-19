19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Emeklilere müjde! Zam farkı artıyor

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Memur emeklilerinin zam oranı enflasyon verileriyle şekilleniyor. Emeklilere yüzde 4 artışa ilaveten yüzde 1.34 fark verilecek.
Emeklilere müjde! Zam farkı artıyor
Emeklilere müjde! Zam farkı artıyor Emeklilere müjde! Zam farkı artıyor Emeklilere müjde! Zam farkı artıyor

11.5 milyon emeklinin Temmuz zammı, gelen enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. 

İlk 3 aylık enflasyonun yüzde 4.34 çıkmasıyla, zam tahminleri yükseldi. 

Memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da, yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak. Ocak-Mart enflasyonunun yüzde 4.34 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı.

Şu anda oluşan enflasyon farkı yüzde 1.34... 

Yani memur emeklilerine yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.34 enflasyon farkı çıktı. 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre, fark azalacak ya da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise zam oranı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek. 

İlk 6 ayda enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı da o kadar olacak. 

Bunun 3 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.34 çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine göre bu oran artacak ya da azalacak.

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