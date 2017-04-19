19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:12Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 90.995 -0.41
  • Altın: 150,560 -0.81
  • Dolar: 3,6648 -0.15
  • Euro: 3,9249 -0.04

Baba Bush hastaneye kaldırıldı

»
Baba Bush hastaneye kaldırıldı
Zatürre nedeniyle tedavi altına alınan ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Baba Bush hastaneye kaldırıldı Baba Bush hastaneye kaldırıldı Baba Bush hastaneye kaldırıldı

Hayattaki en yaşlı eski başkan olan 92 yaşındaki Bush'un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı yazılı açıklamada, Bush'un zatürre nedeniyle tekrar hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

McGrath, Bush'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir süre hastanede gözlem altında tutulacağını belirtti.

Bush, geçen ocak ayında da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'un ve eski Florida Valisi Jeb Bush'un babası olan Cumhuriyetçi George H.W. Bush, 1989-1993 yıllarında görev yapmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emekli astronot: Uzayda hayat varEmekli astronot: Uzayda hayat varUzayda 230 gün geçiren ve 2005’te NASA’dan emekli olan astronot Leroy Chiao “Sadece Dünya’da hayat olduğunu düşünmek kibirlilik” dedi.
ABD'den referandum sonucuna ilişkin açıklamaABD'den referandum sonucuna ilişkin açıklamaBeyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Sarah Huckabee Sanders, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasının referandum sonucunu kabul ettiği anlamına gelmediğini söyledi.
AKPM gözlemcisinden teröre destek!AKPM gözlemcisinden teröre destek!Anayasa değişikliği için halk oylamasını AKPM adına izleyen Danimarkalı Milletvekili Villumsen’in terör örgütü YPG için yardım topladığı ve Hayır kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı.
Rusya'dan flaş yasa tasarısı!Rusya'dan flaş yasa tasarısı!Rusya’da terör suçundan yargılananların vatandaşlıklarının elinden alınmasına ilişkin yasa tasarısı Duma’ya sunuldu.
Baba Bush hastaneye kaldırıldıBaba Bush hastaneye kaldırıldıZatürre nedeniyle tedavi altına alınan ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Nisanda kar Saraybosnalıları şaşırttıNisanda kar Saraybosnalıları şaşırttıBosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
  • Poroeşenko'dan Erdoğan'a telefon!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:39
  • California'da silahlı saldırı: 3 ölü19 Nisan 2017 Çarşamba 12:39
  • Peru'da 6 büyüklüğünde deprem19 Nisan 2017 Çarşamba 12:38
  • İskoçya Başbakanı İngiltere'ye ateş püskürdü!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:37
  • İran'dan gövde gösterisi! 'İsrail'e ölüm'19 Nisan 2017 Çarşamba 12:36
  • ABD'den İran uyarısı! Sular yine ısınıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 10:29
  • Dünyayı ayağa kaldırmıştı! gerçek ortaya çıktı19 Nisan 2017 Çarşamba 09:40
  • Türkmenler haykırdı! Susmayacağız19 Nisan 2017 Çarşamba 08:53
  • İbadi'den Barzani'ye uyarı! Hakkınız yok19 Nisan 2017 Çarşamba 07:55
  • Irak'ta PKK'ya karşı yeni oluşum!19 Nisan 2017 Çarşamba 07:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri