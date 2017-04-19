19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Bu saati almak mümkün değil!

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Bu saati almak mümkün değil!
Google bünyesindeki Alphabet'in yaşam bilimleri bölümü Verily, üzerinde çalıştığı ilginç akıllı saati sitesinden anlattı.
Bu saati almak mümkün değil! Bu saati almak mümkün değil! Bu saati almak mümkün değil!

Google'ın ana firması Alphabet'in yaşam bilimleri bölümü Verily, şirketin klinik takip çalışmalarının bir parçası olarak, kullanıcılarının sağlık verilerini toplamak ve takip etmek için tasarlanmış saati tanıttı. Sorun şu ki, bu saat satışa çıkmayacak.

Verily Study Watch olarak adlandırılan cihaz, şirketin klinik takip çalışmalarının bir parçası olarak, kullanıcılarının sağlık verilerini toplamak ve takip etmek için tasarlanmış. Verily, saatin amacını bir blog yazısı aracılığıyla açık bir şekilde belirterek, Study Watch'un sadece bir test cihazı olduğunu ve satılık olmadığını söylüyor.

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Study Watch'un en önemli özellikleri arasında elektrokardiyogram okumalarını alan, kalp ritmini, elektrodermal aktiviteleri ve eylemsizlik durumlarını takip etmek için kullanılan algılayıcılar bulunuyor.

Verily, Study Watch'un bol miktarda hafızaya ve veri sıkıştırma yeteneğine sahip olduğunu söylüyor ve bu da kullanıcının verileri sadece günler boyunca değil, haftalar boyunca toplamasına da olanak tanıyor.

Saatin bataryası bir haftaya kadar dayanabiliyor. Study Watch, işlemcisi sayesinde gerçek zamanlı bir şekilde algoritmaları çalıştırabiliyor ve cihazın üzerindeki tüm veriler de mahremiyet adına şifrelenmiş durumda.

Study Watch'ta düşük enerjili ve yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanılıyor. Ekran her zaman açık fakat sadece zamanı ve belirli komutları gösteriyor. Kullanıcıya geri iletilen başka bir veri yok.

Saat şimdiden birkaç farklı araştırma çalışmasına katılmış durumda ve bunların arasında Kişiselleştirilmiş Parkinson Projesi de yer alıyor.

Her ne kadar Study Watch'un kendisi satışa sunulmayacak olsa da, özellikleri ve diğer detaylarının bir şekilde, satışa sunulacak bir cihazda kullanılması işten bile değil.

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