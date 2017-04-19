Otomotiv sektörü 'vergi desteği' istiyor!

Maliye Bakanı Ağbal ve Ekonomi Bakanı Zeybekci otomotiv sektörüne destek verileceğine dair açıklamalarda bulundu. Sektör ise vergi ve hurda araç konusunda düzenleme bekliyor.

ÖTV zammı ve kur farkı nedeniyle araç fiyatlarının yükselmesi, bir süredir otomobil gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomotivde yurt içi piyasayı destekleyeceğini söyledi. Ağbal, sektörün taleplerini dinleyeceklerini de sözlerine ekledi.



Ağbal'dan sonra açıklamaya yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, üretimi Türkiye'de yapılan modellere destek için çalışma yaptıklarını ifade etti. Her iki açıklama da, otomobil almak isteyenleri heyecanlandıracak nitelikte.



Türkiye'de üretim yapan markalardan biri de Hüney Koreli Hyundai. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, sektörün beklentilerine dair açıklamada bulundu.

VERGİ VE HURDA DÜZENLEMESİ



20 yıldır Türkiye’de üretim yaptıklarını belirten Göker, ''Ülke ekonomisine hem döviz hem de istihdam anlamında katkıda bulunuyoruz. İhracatta rekorlar kıran Hyundai Assan aynı şekilde yurt içi satış ve satış sonrası hizmetlerde de oldukça aktif bir rol oynayan marka konumunda.'' ifadelerini kullanarak, söz konusu beklentilerle ilgili şunları söyledi:

''Otomotiv de ülkenin en önemli sektörlerinden biri ve bu sebeple her daim göz önünde bulunuyor. Biz otomotiv üreticilerinin devletten beklentisi, kesinlikle vergi düzenlemesiyle ve ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili düzenlemelerin yapılması yönünde olacaktır.''

'GÖZLE GÖRÜLÜR DARALMA OLDU'

Vergiler nedeniyle sektörde daralma olduğu belirten Göker, ''Geçtiğimiz yılın son aylarında düzenlenen mevcut vergilendirme sistemi, satışlarda gözle görülür bir daralmaya sebep oldu. Yeni yılın ilk 2 ayında, mevcut stoklar sebebiyle her ne kadar beklenenen sert düşüş gerçekleşmese de özellikle Mart ayında satışlar yüzde 11,03 azaldı. İlerleyen dönemlerde de benzer şekilde düşüşlerin yaşanması beklentilerimiz arasında. Fakat umutsuzluğa kapılmadan sektörün yeniden alevlenmesi ve eski seviyelerine dönmesi için acil olarak vergilerin yeniden düzenlenmesi ve mümkünse hurda yasasının tekrar gündeme getirilmesi gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

YERLİYE DESTEK TALEBİ

Yerli üretimde vergi avantajı beklentisini dile getiren Göker, sözlerini şöyle tamamladı:

''Ayrıca yerli üreticilerin de benzer şekilde, vergilendirme açısından bazı avantajlara sahip olması, sektörümüz ve ülke ekonomisi açısından son derece önemli. Bu düzenlemeyle, tüketicilerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı yerli markalara teşvikleri sağlanabilir.

Kısacası, hem iç pazara hem de ekonomiye fazlasıyla katkı sağlayacaktır.''

Haber 7