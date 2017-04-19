19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Fitch'ten referandum sonrası ilk açıklama

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Fitch'ten referandum sonrası ilk açıklama
Fitch Ratings, 16 Nisan referandumunun Türkiye'nin ekonomik reformları için alan oluşturabileceğini açıkladı.
Fitch'ten referandum sonrası ilk açıklama Fitch'ten referandum sonrası ilk açıklama Fitch'ten referandum sonrası ilk açıklama

Anayasa referandumunun, Türkiye'nin ülke kredi notu profili için negatif olan siyasi dönüşümün bir parçası olduğunu belirten Fitch, ancak referandumun kredi notu için pozitif olabilecek ekonomik reformların canlandırılmasını sağlayabileceğini bildirdi.

Fitch yayınladığı raporda, "Referandum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin artırılmasını hedefleyen uzun süreli siyasi hedefinin tamamlanmasını sağlamış olabilir. Yeni Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin 2019'a kadar yapılması gerekmiyor. Bu takvim, ekonomiye yeniden iktidar partisi AKP'nin politika ajandasına geri itme imkanı verebilir" ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki dönemde uygulanacak farklı politika seçenekleri ve bunların istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemekte başarılarının Türkiye'nin kredi notuna yönelik değerlendirmelerin önemli bir parçası olacağını belirten Fitch, "Yapısal eksiklikleri düzelten ve dış kırılganlıkları azaltan reform uygulamaları pozitif bir not hassasiyeti oluşturacak. Zayıflayan kamu finansmanı ve dış finansmanının kamu borcu/GSYH oranına yansıması veya dış finansman kırılganlıklarının ön plana çıkması negatif not hassasiyetleri olacak" dedi.

Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notu için bir sonraki değerlendirmenin 21 Temmuz 2017'de yapılacağını da belirtti.

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