19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:12Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 90.995 -0.41
  • Altın: 150,560 -0.81
  • Dolar: 3,6648 -0.15
  • Euro: 3,9249 -0.04

Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde!

»
Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde!
Güne yüzde 0,23 yükselişle başlayan Borsa İstanbul, hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü
Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde! Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde! Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 91.582,84 puandan başladı. Böylece Borsa İstanbul hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dün, gün içinde 90.397,15 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti.

MAYIS 2013 SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 91.982,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 91.373,78 puandan tamamladı.

DOLAR SON 3 AYIN DİP SEVİYESİNDE

Dolar endeksi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in erken seçim çağrısının ardından sterlindeki keskin yükselişe paralel olarak üç ayın dip seviyelerine geriledi.

İNGİLTERE ERKEN SEÇİM HABERİ DÜŞÜRDÜ

Ohal uzatılmasıyla 3.72 seviyesini test eden kur dün ,İngiltere'den gelen erken seçim haberleriyle dolar endeksinin aşağı gelmesiyle baskınlandı. Sabah en düşük 3.6532 seviyesini gören dolar/tl hükümet tarafından gelecek ekonomik reformlara odaklandı.Saat 11:10 itibariyle 3.6671 seviyesinde işlem görüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emeklilere müjde! Zam farkı artıyorEmeklilere müjde! Zam farkı artıyorMemur emeklilerinin zam oranı enflasyon verileriyle şekilleniyor. Emeklilere yüzde 4 artışa ilaveten yüzde 1.34 fark verilecek.
Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde!Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde!Güne yüzde 0,23 yükselişle başlayan Borsa İstanbul, hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü
Şimşek'ten IMF'ye göndermeŞimşek'ten IMF'ye göndermeBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye konusunda yanılacağını söyledi.
Fitch'ten referandum sonrası ilk açıklamaFitch'ten referandum sonrası ilk açıklamaFitch Ratings, 16 Nisan referandumunun Türkiye'nin ekonomik reformları için alan oluşturabileceğini açıkladı.
Otomotiv sektörü 'vergi desteği' istiyor!Otomotiv sektörü 'vergi desteği' istiyor!Maliye Bakanı Ağbal ve Ekonomi Bakanı Zeybekci otomotiv sektörüne destek verileceğine dair açıklamalarda bulundu. Sektör ise vergi ve hurda araç konusunda düzenleme bekliyor.
Binlerce kişiye müjde! Zorunluluk kalktıBinlerce kişiye müjde! Zorunluluk kalktıTürk vatandaşlarının pasaportlarına damga vurulması uygulaması kapsamına giren uçuş ekipleri için zorunluluk kaldırıldı.
  • Dünya devinden kritik petrol tahmini!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:47
  • Bu bölümden mezun olan işsiz kalmıyor!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:46
  • Büyükanneye yeni fırsat19 Nisan 2017 Çarşamba 12:45
  • Bu saati almak mümkün değil!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:44
  • Dolar güne nasıl başladı?19 Nisan 2017 Çarşamba 12:44
  • Taşerona kadroyla ilgili son açıklama19 Nisan 2017 Çarşamba 11:16
  • Milyonlarca kişiye müjde! O borçlar siliniyor...19 Nisan 2017 Çarşamba 11:09
  • Hükümetten 450 milyar liralık hamle19 Nisan 2017 Çarşamba 10:21
  • İsrail'den Türkiye kararı! Tamamen kaldırdı19 Nisan 2017 Çarşamba 09:55
  • Goldman Sachs dolardan vazgeçti!19 Nisan 2017 Çarşamba 09:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri