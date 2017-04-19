19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Topbaş:Millet hassas bir tartı ortaya koydu

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Topbaş:Millet hassas bir tartı ortaya koydu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, halk oylamasına ilişkin, "Millet çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu bütün siyasilerin çok iyi okuması lazım. Türkiye'nin de önünü açtı, vesayetlerden Türkiye'nin kurtulmasını istedi." dedi.
Topbaş:Millet hassas bir tartı ortaya koydu Topbaş:Millet hassas bir tartı ortaya koydu Topbaş:Millet hassas bir tartı ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 12. İstanbul Lale Festivali'nin Emirgan Korusu'ndaki açılış töreninde gazetecilerin sorusu üzerine, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucunu değerlendirdi.

Halk oylaması sonucuyla ülke tarihine kayıt düşüldüğünü, geleceğe yeni bir kapı açıldığını vurgulan Topbaş, şunları kaydetti:

"Bugün dün gibi değil, yarın da bugün gibi olmayacak. Çok farklı gelişen bir Türkiye olacak. Her alanda dostlarıyla el ele veren ve geleceğe yürüyen, dünya barışına katkı sunan, insanlık ve değerlerine saygı gösteren Türkiye olacak. Biz doğayı, bitkileri ve çevreyi yaşatırken, dünyada dramatik tablolarla karşı karşıyayız. İnsanlık değerlerinin yok olduğu bir süreci gözlemlemekteyiz maalesef. Bizler gelecek kuşaklara güzel bir İstanbul, Türkiye ve dünya bırakmak istiyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte dünya insanları olarak bunu başarabiliriz."

"Sonucu bütün siyasiler çok iyi okumalı"

Kadir Topbaş, milletin sağduyusuna ve yüreğinden gelen değerlendirmesine her daim inandığını belirterek, "Millet çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu bütün siyasilerin çok iyi okuması lazım. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin de önünü açtı ve prangalarından, vesayetlerden Türkiye'nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunları tüm siyasiler ve herkes alacaktır." diye konuştu.

Halk oylamasında İstanbul'daki sonuca ilişkin soru sorulan Topbaş, hayırlı olması temennisinde bulundu. 

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