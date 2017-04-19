"Milletin 'evet' kararını tartışmaya açmaları saygısızlık"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 16 Nisan halk oylamasını büyük bir olgunlukla tamamladığını belirterek, Türkiye'nin hükümet sistemini düzenleyen halk oylamasına milletin gösterdiği büyük ilginin, demokratik gelişmişliğin göstergesi olduğunu vurguladı.

Sonuçların birbirine yakın ve dengeli dağılımının, milletin bilincine ve ferasetine bir işaret olduğunu bildiren Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün sandıktan çıkan yüzde 51.4'ün kıymeti, 12 Eylül anayasasına 1982'de verilen yüzde 92'den daha büyüktür. Gerçek demokrasiler, gücünü milletten alan yönetim sistemlerinde söz konusudur. 16 Nisan referandumu, milletin ülke yönetimindeki söz hakkını tescillemesi açısından tarihi bir öneme sahiptir. Anayasa değişikliği millet tarafından onaylandıktan sonra, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir.

Yüzde 50 artı bir oyla hayır çıktığında zafer ilan etmeye hazır olanların, milletin 'evet' kararını tartışmaya açmaları en büyük saygısızlıktır. Milletin tercihini tartışmaya açmak, süreçte yaşananlar üzerinden siyaset üretmek, geçmişte kimseye bir şey kazandırmadığı gibi bundan sonra da kazandırmayacaktır. Bundan sonra kurum ve kuruluşların kısır çekişmelerle enerjilerini boşa harcamak yerine, milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayarak ülkemizin çocuklarının geleceği ile ilgili hizmetlere odaklanma vaktidir."

Mevcut sistemin tıkanan damarlarının MHP'nin girişimiyle açıldığını, milli iradenin çok daha geniş zeminlerde temsil edileceği bir yönetim sisteminin hayata geçirildiğini belirten Çetin, Türkiye'yi yönetebilmek için milletin yüzde 50'sinden 1 fazlasının oyunu alma şartının, bundan sonra Türkiye'yi milli iktidarların yöneteceği anlamına geldiğini vurguladı.

Çetin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Milli birlik ve beraberlikleri teşvik eden yeni hükümet sistemi, ülkemiz üzerine yapılan hesapları bozmak için en büyük silahımız olacaktır. 16 Nisan'ın kazananı, hangi tercihte bulunmuş olurlarsa olsunlar, demokratik haklarını kullanan vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımızın bilinçli tercihleri, Türkiye'deki kamuoyunun gücünü göstermektedir. Yönetme yetkisini her kim alırsa alsın, güçlü bir kamuoyu denetimi altında görev yapılacağı gerçeği ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Ayrıca 'hayır' kampanyasının en hızlı taraftarlarının daha şimdiden cumhurbaşkanlığı yarışı için hesap yapmaya başlamalarının, MHP'nin ön ayak olduğu değişimin ne kadar isabetli olduğunun tescilidir."