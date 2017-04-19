19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacak

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Yapısal reformlara başlamak için referandumun geçmesini bekleyen hükümetin en öncelik verdiği konuların başında dijital teknoloji geliyor.
Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacak
Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacak Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacak Hükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacak

Türkiye 'Teknoloji Reformu'da kilitlendi ve kısa süre içinde siber güvenlik için yazılım seferberliğine başlayacak. 'Bilişimde Gelişim Yılı' olarak ilan edilen 2017'de kodlama (bilgisayar programlama) eğitiminin ilkokula kadar inmesi, siber güvenlik için yazılım seferberliğine başlanması, fabrikaların 'endüstri 4.0' dizaynına geçmesi bekleniyor. 

'ŞİMDİ EYLEM ZAMANI' 

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ referandum nedeniyle bekletilen yapısal reformların başında dijital teknolojinin geldiğini söyledi. Karadağ, şimdi vakit kaybetmeden siber güvenlik stratejisi, eylem planı ve yasasının hayata geçirilmesi gerek. Bu bağlamda milli yazdım sistemlerine entegrasyon yapılacak. Farkındalık için kamu spotları da oluşturulmalı" dedi. 

REKABET BAŞLASIN 

Levent Karadağ bekleyen diğer önemli bir konunun bilgisayar programlama eğitimlerinin Midi eğitim müfredatına sokularak ilköğretime kadar indirilmesi olduğunun altını çizdi. Levent Karadağ, şunları söyledi: "Dijital teknolojiyi yakalamak için bu şart. Bununla ilgili de hazırlıklar tamamlandı. Artık eylem bekleniyor. Bu sistem milli yazılımın da gelecekteki rekabet gücünü ortaya çıkaracak."

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