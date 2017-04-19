19 Nisan 2017 Çarşamba23 Recep 1438
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Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktı

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Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen'in de aktif olarak 'Hayır' kampanyasına katıldığı hatta YPG için yardım topladığı ortaya çıktı.
Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktı
Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktı Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktı Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktı

Birlik Listesi (Enhedslisten) Partisi Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Danimarka Delegasyonunun 5 üyesinden birisi olarak, AKPM adına halk oylaması süresince İzmir’de oy verme işlemini ve sayımını takip eden Villumsen söylemleriyle terör örgütü PKK’ya da açıkça destek veriyor.

KARDEŞ PARTİLERİ HDP

Partisi Birlik Listesi ile HDP’nin kardeş parti olduğunu vurgulayan ve Türkiye’yi sık sık ziyaret eden Villumsen, Türkiye ziyaretlerinde genellikle HDP’li parlamenterleri ve belediye başkanlarını ziyaret etmesiyle biliniyor.

'HAYIR' OYU İSTEMİŞTİ

Yurt dışındaki seçmenlerin oy verme işlemlerinin sürdüğü günlerde Birlik Listesi Sözcüsü ve Milletvekili Pernille Skipper ile birlikte sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Villumsen, Danimarka’daki Türk vatandaşlarına seslenerek, halk oylamasında "Hayır" oyu vermelerini istemişti.

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan posteri ve örgütün bez parçalarının önünde konuştuğu fotoğraf paylaşımları da yapan Villumsen , Danimarka medyasına verdiği demeçlerde PKK’nın Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinden çıkarılması gerektiğini savunmuştu.

YPG İÇİN PARA TOPLADI

179 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda, Birlik Listesi’nin 14 parlamenteri arasında yer alan Villumsen, 2014 yılında terör örgütü PKK/PYD'nin uzantısı YPG'ye, parti olarak topladıkları 53 bin 500 kronluk (yaklaşık 28 bin lira) bağışı örgütün elebaşı Salih Müslim’e Kopenhag’da teslim etmişti.

Danimarka medyasında geniş yer alan bağışın tesliminde konuşan Villumsen, silah alımı da dahil paranın istenildiği gibi kullanılabileceğini vurgulamıştı. Parlamentodaki Danimarka Halk Partisi (DF), Birlik Listesi’nin terör suçu işlemiş olabileceğini dile getirmiş ve polisin bu konunun üzerine gitmesini istemişti. Uyarıları dikkate almayan Birlik Listesi, 2015 yılında da yine aynı şekilde 65 bin 247 kronu (yaklaşık 35 bin lira) terör örgütü YPG’ye bağışlamıştı.

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