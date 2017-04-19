Akşener'den yeni parti açıklaması

Yeni oluşumun ‘Milliyetçi Türkiye Partisi’ (MTP) adı altında bir araya geleceği siyasi kulislerde yer aldı. Akşener’in referandumun ardından siyasi danışmandan ekonomistine, proje üreticisine ve stratejistine kadar yeni bir kadro yapılanmasına gideceği gündeme gelmişti.
Bu isimlerin Akşener’in başkanlığında MTP’de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı belirtiliyor.
AKŞENER İDDİALARI YALANLADI
Meral Akşener, Twitter hesabından, "Parti kurma çalışmamız yoktur.YSK nın hukuku katlettiği, "abidik gubidik" işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır" açıklamasında bulundu